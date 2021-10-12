Dışarıdan yemek sipariş edenler dikkat! Bu kaplar ölüm saçıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, tüketici ürünlerindeki sentetik kimyasalların saçtığı tehlikeyi ortaya koydu. Uzmanlar uyarıyor! Ölümcül derecede olabilecek ftalat isimli bu kimyasallar, yemek paketlerinden, çocuk oyuncaklarına pek çok yerde var...

Sozcu.com.tr

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Gıda saklama kapları, şampuan, makyaj, parfüm ve çocuk oyuncakları gibi yüzlerce tüketici ürününde bulunan ftalat adı verilen sentetik kimyasallar, 55-64 yaş arasındaki 100 bin ölümün nedeni olabilir… Bu iddia, ABD’de yapılan bir araştırmanın sonucunda ortaya çıktı.

Environmental Pollution dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, yüksek ftalat seviyesine maruz kalan kişilerin erken ölüm riskinin, kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskinden daha çok olduğu ortaya çıkarıldı.

ÖENMLİ GELİŞİMSEL ETKİLERE NEDEN OLABİLİYOR

Araştırma, bu durumun ABD’ye ekonomik üretkenlik kaybı nedeniyle her yıl yaklaşık 40 ila 47 milyar dolara mal olabileceğini öne sürdü. Çevre tıbbı profesörü Dr. Leonardo Trasande, “Bu çalışma, plastiğin insan vücudu üzerindeki etkisine ilişkin daha önceki araştırmalara katkıda bulunuyor ve plastik kullanımını azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için uygulanması gereken adımları gösteriyor. ” dedi. New York’taki NYU Langone Health’de yapılan araştırmaya göre, ftalatların vücudun endokrin sistem olarak bilinen hormon üretim mekanizmasına müdahale ettiği belirlenirken, bunların “gelişim, üreme, beyin, bağışıklık ve diğer problemlerle” bağlantılı olduğu da ortaya çıkardı.

Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü de araştırmayla ilgili küçük hormonal bozulmaların bile “önemli gelişimsel ve biyolojik etkilere” neden olabileceğini belirtirken, ftalat kullanımına dikkat çekti.

ERKEKLERDE ÜREME SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalar, ftalatların erkek çocuklarda genital malformasyonlar ve yetişkin erkeklerde düşük sperm sayısı ve testosteron seviyeleri gibi üreme sorunlarıyla ilişkilendirildiğini ortaya çıkarmıştı. Ayrıca ftalatlar, çocukluk çağı obezitesi, astım, kardiyovasküler sorunlar ve kanserle ilişkilendirilmişti.

NYU Langone’nin Çevresel Tehlikeleri Araştırma Merkezi’ni de yöneten Trasande, “Bu kimyasalların daha önceden de bir sabıka kaydı var” dedi. ve tüm bu sonuçların ‘endişe verici’ olduğunu dile getirdi.

Çok yaygın olarak kullanılan ftalatlar, plastiği daha esnek hale getirmek ve kırılmamasını sağlamak için PVC tesisatları, vinil, yağmura ve lekeye dayanıklı ürünler, tıbbi borular, bahçe hortumları, yemek kapları, şampuanlar, deterjanlar ve bazı çocuk oyuncakları gibi tüketici ürünlerinde de kullanılıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE BÜYÜK

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, insanlar kontamine havayı soluduklarında veya plastikle temas eden yiyecekleri yiyip içtiklerinde ftalata maruz kalıyorlar. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, özellikle çocukların ftalat içeren kimyasallardan uzak tutulması gerektiğini belirtirken, “Çocuklar etrafta emeklerken birçok şeye dokunur, sonra ellerini ağızlarına sokar. Çocukların bu davranışı nedeniyle, tozdaki ftalat parçacıklarına daha çok maruz kalırlar. Bu durum da çocuklar için yetişkinlerden daha büyük bir risk oluşturabiliyor” ifadelerinde bulundu.

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