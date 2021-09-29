Diyet yapanlar dikkat! Yapay tatlandırıcılar yemek yeme isteğini artırıyor

ABD'li uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma, şeker yerine tercih edilen yapay tatlandırıcıların diyet programları için büyük tehdit oluşturduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Sağlıklı beslenmek ve kilo kontrolünü sağlamak için en çok başvurulan yöntemlerden biri diyet programı uygulamak. Diyet programlarında en çok dikkat edilen konuların başında da şeker tüketimini sınırlandırmak.

Bu nedenle dünya genelinde pek çok kişi, söz konusu diyetleri uygularken şekerden kaçmak için tatlandırıcı kullanılan ürünleri tercih ediyor. Ancak söz konusu ürünlerle ilgili ABD’de önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

The Times gazetesinin haberine göre, şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcı ‘sukraloz’, özellikle kadınlarda ve obeziteyle mücadele eden kişilerde iştahı artırıyor. Beyindeki doygunluk hissini zayıflatan bu tip yapay tatlandırıcılı ürünler yerine, kilo vermek isteyenlerin bunun yerine bir bardak su içmeleri öneriliyor.

HORMON SEVİYESİ DÜŞÜYOR



ABD’li uzmanlar, içinde sukraloz bulunan bir içecek tüketildiğinde beyin fonksiyonlarını inceledi. İçecek tüketildikten sonra beyinde yemek yeme isteğini kontrol eden bölge yüksek derecede aktif hale geliyor.

Benzer bir şekilde, içecek tüketildikten sonra beyinde tokluk sinyalinin iletilmesini sağlayan hormonun salgılanması da düşüyor.