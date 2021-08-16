Fahrettin Koca’dan 4. doz aşı açıklaması! Kimlere yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur." dedi

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Sağlık Bakanlığı’nın aldığı yeni aşı kararlarının ardından bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Kocan’dan geldi. Bakanlığın “4'üncü dozlar da 3'üncü dozdan 21 gün sonra yapılabilecek” kararına açıklık getiren Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

*Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.

*Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur.

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