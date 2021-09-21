Grip aşısı geldi mi? Grip aşısı fiyatı ne kadar?

Sonbahar aylarının gelmesiyle grip salgını da arttı. Grip aşısı olmak isteyenler "grip aşısı geldi mi", "grip aşısı ne kadar" sorularının yanıtını araştırıyor. Grip aşısı geçen yıl 72.64 TL iken bu yıl yüzde 62.50 oranında, yani yaklaşık 45 TL zamlanarak 117 TL olduğunu açıkladı.

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Grip aşısı yüzde 62 oranında zamlanarak son dönemdeki zam yağmurundan nasibini aldı. SÖZCÜ'ye konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, bu yılki grip aşısı fiyatının 117 TL olduğunu belirtti. Geçen yıl yaşanan stok sıkıntısının bu yıl yaşanmayacağını vurgulayan Sarıalioğlu, depolara gelecek 2 milyon 400 bin civarındaki aşının en geç 16 Eylül sabahından itibaren yapılabileceğini ifade etti.

Geçen yıl grip aşısı tedarikinde sorun yaşanmıştı. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu bu yılki durumu SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

“BU SENE 2 MİLYON 400 BİN DOZ CİVARINDA OLACAK”

Aşıların 15 Eylül Çarşamba günü eczane depolarına gelmeye başlayacağını belirten Sarıalioğlu, “Geçen sene gelen 1 milyon 350 bin doz civarındaydı; bu yıl toplam doz 2 milyon 400 bin civarında olacak. Neredeyse 2 katına yakın olacak. Geçen seneki gibi bir stok sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyoruz, sıkıntı yaşanmayacak herhalde çünkü 2019’da da sayı bu civardaydı, bir sıkıntı yaşanmamıştı” bilgisini verdi.

“BU SENE KISITLAMALAR KALKTI”

“Bu sene başka bir farklılık daha var” diyen Sarıalioğlu, “Geçen sene devlet, kimlerin grip aşısı olabileceğine karar vermişti, kronik hastalığı olanlar ve benzeri… Bu sene o kısıtlama kaldırıldı. İhtiyaç duyan herkes aşısını olabilecek. (Aşılar) 15’inde depolarımızda olacak. En kötü ihtimalle 16’sı sabahı eczanelerde olacak” şeklinde konuştu.

“OKULLARIN AÇILMASIYLA AZ DA OLSA (GRİP) VAKALAR GÖRÜLMEYE BAŞLADI”

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte az da olsa grip vakalarının görülmeye başladığını; o çocukların hastalığı evdeki diğer bireylere bulaştırabileceğini vurgulayan Sarıalioğlu, “O yüzden bir an önce aşı olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

“MÜMKÜNSE AYNI GÜN AŞI OLMAYIN”

Sarıalioğlu, “Covid aşısı ile grip aşısını eşzamanlı olarak yaptırabilir miyiz?” sorumuza ise şu yanıtı verdi:

“Bilimsel olarak bir sıkıntı yok. Ama biz şöyle düşünüyoruz: Covid aşısı da grip aşısı da inaktif virüs. Aynı gün iki farklı inaktif virüsü vücuda verdiğinizde alerjik reaksiyon ihtimali artar. O yüzden mümkünse aynı gün olmamalarını tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Vatandaşlar mutlaka aşılarını olsunlar. Covid ile Influenza’ya bir arada yakalandığınızda risk çok büyüyor. O yüzden mutlaka (hem Covid hem de grip aşısı) iki aşıyı da olup tedbir almakta fayda var.”