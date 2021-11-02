Hastanenin ameliyat kararı hastaları isyan ettirdi

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde katarak ameliyatlarının ‘demirbaş ve sarf malzemelerinin daha verimli kullanılması’ gerekçesiyle öğretim üyesi başına haftalık 5 hasta ile sınırlı tutulması, 1 yıldır ameliyat olmayı bekleyen hasta yakınları tarafından tepkiyle karşılandı. SÖZCÜ’ye konuşan Fırat Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, kararda kullanılan ifadenin yanlış olduğunu hastanede sarf malzeme ve demirbaş sıkıntılarının olmadığını ileri sürdü.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Akademik Kurulu, hastanede yapılan göz ameliyatlarıyla ilgili skandal bir karar aldı. Hastanede katarakt ameliyatlarının ‘demirbaş ve sarf malzemelerinin verimli kullanılması' gerekçe gösterilerek haftalık 5 hasta ise sınırlı tutulmasına karar verildi. 250 hastanın ameliyat sırası beklediği ve 1 yıla yakındır göz ameliyatı olmayı bekleyen hastalar alınan bu karara tepki gösterdi.

SÖZCÜ'ye konuşan Fırat Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, kararda kullanılan ifadenin yanlış olduğunu hastanede sarf malzeme ve demirbaş sıkıntılarının olmadığını iddia etti.

DEMİRBAŞ VE SARF MALZEMELER DAHA VERİMLİ KULLANILACAKMIŞ

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından katarakt ameliyatları için alınan kararda şunlar kaydedildi:

“Araştırma görevlilerin cerrahi eğitimde, öğretim üyelerinde alacakları pratik öğretiler sırasında öğretim üyesi çeşitliliğini eşit olarak sağlayabilmek ve bunun getirilerinden akademik önemli yararlara ulaşabilmek, ayrıca bu cerrahiler için olan demirbaş ve sarf malzemelerin daha verimli kullanımı için her ameliyat gününde eşit yıpranma ve sarfını sağlamak amacıyla, tüm öğretim üyelerince gerçekleştirilen tek ortak ameliyat çeşidi olan Katarakt ameliyatlarının, her öğretim üyesi için haftalık 5 olgu ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir.”

“1 SENEYE YAKIN ZAMAN GEÇTİ HALEN GERİ DÖNÜŞ YAPMADILAR”

Yakınını göz ameliyatı için götürdüğü Fırat Üniversitesi’nde ameliyatının acil olmasına rağmen doktorların ameliyat etmediğini belirten ismini vermek istemeyen hasta yakını, “Hastamızı, gözündeki katarakt dolayısıyla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdük. Yaptıkları muayene sonrasında, hastamızın durumunun acil olduğunu söylediler. Ancak ameliyat etmediler. Ameliyat için, iki ay içinde bize döneceklerini söylediler. Ancak herhangi bir geri dönüş yapmadılar. Biz de, hastamızı başka bir özel hastanede ameliyat ettirdik. Aradan bir yıla yakın süre geçti. Halen bize geri dönüş yapmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

“BU MAĞDURİYETİ FAKİR VE SAHİPSİZ OLDUĞUMUZ İÇİN Mİ YAŞIYORUZ?”

Bir başka hasta yakını ise şunları söyledi: “Hastamızı, katarakt probleminden dolayı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdük. Bize, geçtiğimiz Ramazan Ayı içerisinde ameliyat sözü verildi ancak pandemiyi gerekçe göstererek ameliyatı sürekli ertelediler. Annem çok yaşlı, gözleri de görmediği için çok ciddi mağduriyet yaşıyor. Biz bu mağduriyeti fakir ve sahipsiz olduğumuz için mi yaşıyoruz bilmiyorum. Annem 80 yaşında bir insan bu zulmü bize niye reva görüyorlar?“

“KARARDA YANLIŞ BİR TABİR KULLANILMIŞ”

Konuya ilişkin Fırat Üniversitesi başhekimi İrfan Kaygusuz Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “O kararda yanlış bir tabir kullanılmış. Anabilim Dalı başkanımız şuan burada değil kongreye gitmişler. Kendisiyle bu konuyu görüşeceğim. Hastanemizde ne sarf malzeme ne de demirbaş sıkıntımız var, her malzememiz bol miktarda mevcut. Kaldı ki katarakt ameliyatı Elazığ'da tüm göz muayenesinde yapılacağı 15 dakika süren basit bir ameliyat. 5 tane hocamız var her biri 5 ameliyat yapsa haftada 25 hasta yapar 250 kişi bekliyorsa 2 ayda tüm ameliyatlar biter. Rakamlar abartılmış sanki 250 hasta iki yılda zor ameliyat olacakmış gibi yansıtılmış ama bunların hiçbiri gerçek değil” ifadelerini kullandı.