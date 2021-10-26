Hekimler, Dr. Rümeysa Berin Şen kazası için ‘Cinayet’tir dedi

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde asistan Dr. Rümeysa Berrin Şen’in nöbet sonrası geçirdiği trafik kazazında hayatını kaybetmesine hekimlerin tepkileri sürüyor. Manisa Tabip Odası gerçekleştirdiği eylemde, Dr. Şen’in hayatını kaybetmesinin bir kaza olmadığını, zorlu çalışma şartlarından kaynaklanan bir cinayet olduğunu söyledi.

İlker KILIÇASLAN

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Ankara Şehir Hastanesi Doğum Kliniğinde asistan doktor olarak görev yapan Dr. Rümeysa Berrin Şen, nöbet çıkışı sonrasında evine dönerken geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti.

Yaşanan kaza sonrasında hekimlerin ağır çalışma koşullarına karşı tepkileri devam ederken, Manisa Tabip Odası ve sağlık sendikaları Manisa celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde eylem yaptı.

Eylemde hekimler ‘Uykusuz Asistan Ölüm Demektir', ‘Sağlık Emekçileri Tükeniyor. 36 Saat Nöbet Olmaz' yazılı pankartlarla tepkilerini dile getirdiler.

“CİNAYET OLDUĞU AÇIKCA ANLAŞILIYOR”

Hastane önünde toplanan hekimler adına açıklamada bulunan Manisa Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Peyker Temiz, Dr. Rümeysa Berrin Şen'in kaza sebebiyle değil, artan iş yükünün getirdiği yorgunluk sonrasında yaşanan bir cinayet olduğunu dile getirdi.

Sağlık alanındaki yanlış politikalar sebebiyle hastanelerin ticarethane, hastaların ise müşteri gibi görülmeye başladığını ve hekimlerin bu nedenle iş yükünün arttığını ifade eden Prof. Dr. Temiz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak çalışmakta olan Dr. Rümeysa Berin Şen nöbet çıkışı geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Kaza görüntüleri Dr. Rümeysa Berin Şen'in yorgun, uykusuz, stresli bir şekilde evine dönerken önünde duran kamyonu fark edemediğini, muhtemelen uyumuş olabileceğini gösteriyor. Aslında bunun bir kaza değil, çalışma şartlarının neden olduğu bir cinayet olduğu açıkça anlaşılıyor. Hastanelerin ticarethane, hastaların müşteri gibi görüldüğü; para kazanma baskısının şifa dağıtma görevinin üstüne çıktığı bir anlayışla kışkırtılmış sağlık hizmeti talebi, olağanüstü bir iş yükü yaratmaktadır. Eğitim veren kurumlarda bu iş yükünün büyük kısmı asistan hekimler tarafından karşılanmaktadır. Yasalara göre hekimler aylık 128 saatten fazla çalıştırılamaz ve 24 saatlik mesai sonrasında izin kullanmaları gereklidir. Oysa tuttuğu nöbetlerin ancak bir kısmı ücretlendirilen, ama aylık geçimini sağlayabilmek, faturalarını ödeyebilmek için alacağı bu azıcık nöbet ücretine ihtiyaç duyan asistan hekimlerin izin kullanma gibi bir seçeneği hiç bulunmamaktadır.”

“SAĞLIK KURUMLARINDAKİ İŞ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ”

Manisa Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Temiz, yaşanan kazanın özellikle genç hekimlerin ağır iş yükü, stres altında ve yorgunluk içerisinde nasıl çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade ederek, geçmiş zamanlarda stres ve yorgunluğa dayanamayıp intihar eden hekimlerin olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Temiz açıklamasında son olarak şu cümlelere yer verdi; “ Covid-19 salgınında da uzmanlık öğrencileri acillerde, polikliniklerde, servislerde bire bir en ön safta, canları pahasına hizmet verdiler, Covid-19'a yakalanıp hayatlarını kaybettiler. Sonuç olarak, eğitim veren sağlık kurumlarındaki iş yükünün hafifletilmesi, nöbet ertesi iznin ertelenmeksizin ve herhangi bir ücret kaybı olmaksızın kullanılması, asistan hekimlerin gelirlerinin artırılması şarttır.”