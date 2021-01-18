İç organları dışarıda doğdu, bir günlükken ameliyat oldu

Mersin'de yaşayan 2,5 yıllık evli İltaş çifti, dünyada milyonda bir bebekte rastlanan bir anomaliyle neye uğradıklarını şaşırdı. Merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi’nde yaşayan ve 1,5 yaşında bir erkek çocukları olan çift, ikinci bebek müjdesiyle sevinirken, anne Sultan İltaş'ın hamilelik sürecinde 5,5 aylık bebeğin karın duvarının göbek çevresindeki bölümünün gelişim yetersizliğine bağlı olarak karaciğerinin ve bağırsaklarının dışarıda olduğu tespit edildi.

Anne İltaş, o süreçten itibaren takibe alındı ve planlanan zamanda Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yaptı. Miray ismi verilen bebek, doğduktan bir gün sonra hastanenin Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arman Api ve ekibi tarafından ameliyat edilerek, dışarıda olan iç organları yerine yerleştirildi. Bir haftalık hastane sürecinin ardından sağlığına kavuşan ve bugün 1 aylık olan Miray bebek, artık normal bir yaşam sürebilecek.

“1 HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDI”

Miray bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Api, “Hastamızın karaciğer ve bağırsakları anne karnında dışarıdaydı. Kadın doğum uzmanlarımız tarafından cerrahi olarak uygun zamanda doğumu planlandı ve doğum yaptırıldı. Biz de aynı süreç içerisinde gerekli hazırlığı yaptık ve doğumundan bir gün sonra bebeğimizi ameliyata aldık, iç organlarını olması gereken yere yerleştirip karnını kapattık. Daha sonra yaklaşık 1 haftalık yoğun bakım süreci oldu. Sonra sağlıklı bir şekilde aileye teslim ettik” dedi.

“MİLYONDA BİR GÖRÜLEN VAKA”

İç organları dışarıda doğumun çok sık görülen bir vaka olmadığını vurgulayan Opr. Dr. Api, “Dünyada yaklaşık milyonda bir görülen bir vaka. Biraz şanslıydık, organlar kolay yerleşti. Bazı vakalarda hemen yerleşmeyebiliyor, basınç artıp sıkıntı verebiliyor. Bu bebekte işler hep yolunda gitti. Normal kendi mevcut dokularını gevşetip kullanarak da usulüne uygun olarak karın duvarını kapattık. Ameliyat sonrası süreç de gayet başarılı geçti. Bir hafta gibi kısa bir süreçte eve taburcu ettik” diye konuştu.

“BUNU ANLATMAK ÇOK ZOR”

Miray bebeği dünyaya getiren 26 yaşındaki anne Sultan İltaş, “Bunu anlatmak çok zor. Yaşamadan kimse anlatamaz. Yine de çok şükür, ben hiçbir şekilde kendimi bırakmadım; kızım ve oğlum için hep ayakta durmaya, güçlü olmaya çalıştım. Güzel geçti ameliyatı, hiçbir şekilde de rahatsız olmadı. Şu an çok güzel. Şu an kucağımda olduğu için çok mutluyum, Allah'a duacıyım” dedi.

“ÇARESİZ HİÇBİR ŞEY YOKTUR”

Uzun yol şoförü 28 yaşındaki baba Hakan İltaş da duygularını şu cümlelerle anlattı:

“Anlatılması imkansız ama ister istemez insanın içinde bir kırgınlık oluyor, düşünceler oluyor. Bunu umutsuz olarak görmesinler. Çaresiz hiçbir şey yoktur. Doğru doktoru bulup, doğru yerde tedavi ettirsinler. Ben bebeğimizi o halde gördüm. Hemşirelerimiz zaten üstündeki zar kurumasın diye çaba gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Doktorumuz da gereken cerrahi operasyonu yaptı. Şu an sağlıklı ve mutluyuz.” (İHA)