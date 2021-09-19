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İngiltere’den çarpıcı uyarı: “Delta varyantı aşı olmayanları avlayacak”

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın sağlık danışmanlarından biri İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. İsmini açıklamayan yetkili, "Delta varyantı aşı olmayanları yakalayacak" dedi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:52 - 19 Eylül 2021 Güncellenme:
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İngiltere’den çarpıcı uyarı: “Delta varyantı aşı olmayanları avlayacak”

Corona virüsü salgını mutasyona uğrayarak yayılmasını sürdürürken, İngiltere’den dikkat çekici bir açıklama geldi.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday’e konuşan bazı başbakanlık yetkilileri aşı olmanın önemini tekrar hatırlattı. Başbakan Boris Johnson’ın sağlık danışmanlığını yapan yetkililerden biri ismini açıklamadan, corona virüsü aşısıyla ilgili uyarılarda bulundu.

İsmini açıklamayan yetkili, “Delta varyantı aşı olmayanları yakalayacak. Çünkü virüsün doğası bulaşıcı olması. Dolayısıyla iki doz aşı olmamış herkese bu virüsün bulaşacağını söyleyebiliriz” dedi.

İlk olarak Hindistan’da çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Delta varyantı olarak adlandırılan bu mutasyon ile ilgili açıklama yapan yetkili, “Bu virüsün doğası sürekli evrim geçirmek ve adapte olmak. Dolayısıyla corona virüsü aşısı olmamış birine bulaşması eninde sonunda kaçınılmaz bir şey olacak” dedi.

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