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İsrail: 60 yaşın üzerindekilere üçüncü doz Pfizer/BioNTech yapılacak

İsrail medyası, ülkede 60 yaşın üzerindekilere Pfizer/BioNTech aşısının yapılacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:58, 29/07/2021
HaberlerSağlık
İsrail: 60 yaşın üzerindekilere üçüncü doz Pfizer/BioNTech yapılacak

İsrail’in Kan radyosu ve Channel 13 televizyon kanalı, ülkede 60 yaşın üzerindekilere üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı yapılacağını duyurdu.

Corona virüsü salgınının Delta varyantını engellemek için böyle bir karar alındığı belirtilirken, İsrail’in üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının bütün dünya için bir test olacağı kaydedildi.

Çarşamba günü bir açıklama yapan Pfizer, üçüncü doz corona virüsü aşısının hastalığa karşı koruma sağladığını duyurmuş ve Ağustos ayının başına kadar ABD’li yetkililere üçüncü dozun acil kullanım onayını almak için başvuracaklarını açıklamıştı. İsrail’de bu pazar gününden itibaren 60 yaşın üzerindekilere Pfizer/BioNTech’in corona virüsü aşısının yapılacağı belirtildi.

Delta varyantının yayılmasıyla birlikte ülkede aşının enfeksiyona karşı etkisi ve koruma oranının düştüğü ortaya çıkmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:15:52,