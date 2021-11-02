Kamerunlu siyam ikizleri İstanbul’da ayrıldı

Kamerunlu siyam ikizleri Elizabeth ve Mary, İstanbul’da 27 saat süren başarılı operasyonun ardından ayrıldı. İkizler şimdi 16 aylık ve ilk adımlarını attı.

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Kamerun’da geçen yıl dünyaya gelen Caroline ve Richard Akwe çiftinin siyam ikizleri Elizabeth ve Mary kalçalarından birbirine yapışıktı. Kız çocuklarının idrar yollarından sindirim yollarına, boşaltım ve genital sistemlerinden sinir ve damar sistemlerine kadar birçok yapışık yeri bulunuyordu.

Kamerun Cumhurbaşkanlığı’nın üstelendiği tedavi süreciyle yapışık ikizler 9 aylıkken İstanbul’a getirildi. İkizler, Üsküdar Altunizade’deki özel hastanede tedavi altına alındı.

Hastane uzmanlarından Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander, Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Memet Özek, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Serpil Ustalar Özgen ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak’ın önderliğinde, ürolojiden yoğun bakım ekibine, radyolojiden fizik tedaviye dek çok sayıda hekim ve sağlık profesyoneli yapışık kız çocuklarını ayırmak için seferber oldu.

7 aylık tedavi süreci içerisinde çok sıkı bir tanı, operasyon ve tedavi süreci yürütüldü.

“KIZLARIMIN DOKTOR OLMASINI İSTİYORUM”

Tedavileri tamamlanan siyam ikizleri bugün hastanede taburcu edildi. Taburcu edilmeden önce ikizlerin doktorları bir basın toplantısı yaparak 27 saat süren ayırma operasyonu ve 7 aylık tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıda Caroline ve Richard Akwe çiftinin ikizleri Elizabeth ve Mary’de yer aldı.

Baba Richard Akwe “Çok mutluyum, ayrılabildiler, omurgalarından yapışıktılar ve tanrıya şükürler olsun sağlıklılar. Çocuklarımın burada gördüğü tedaviden çok mutluyum. Kamerun’da bu duruma çok rastlanıyor. Kızlarımın doktor olmasını istiyorum ve bu vakaları tedavi etmelerini istiyorum” dedi.

Anne Caroline Akwe ise, “İlk önce tabii ki şoktu bunu öğrendiğimde. Ama şimdi ayrıldıktan sonra çok çok mutlu olduk. Herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“ZAMAN KAYBINA HİÇ TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTU”

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak da “Birleşik bir ürogenital sistem, sindirim sistemi ve sinir sistemi vardı. Şimdi bunlar ayrıldı.Bundan sonraki işler daha kolay ama en büyük iş buydu. Bu çok sık karşılaşılan bir durum değil. Sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, mesane, hepsinin ayrılması ve uzun bir ameliyat… Her bir ameliyat aslında bir sistemin ayrılması ve büyük ameliyat. Ameliyat sonrası yoğun bakım süreci çok önemliydi. Herr şey düşünülerek yapıldı. Zaman kaybına hiç tahammülümüz yoktu. Herkes hazır bekledi, ameliyatın da ne kadar süreceği belli değildi. 27 saatte bitti ve ondan sonra bizim yoğun bakım süreci başladı” ifadelerini kullandı. (DHA)