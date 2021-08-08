Karpuz peynir diyeti

Karpuz-peynir diyeti, yaz aylarının hem en lezzetli hem de en pratik diyetlerinden biri. Ancak bu ikiliyle kilo vermeden önce bazı noktalara dikkat etmek şarttır. İşte Akbulut’un önerileri…

NAZAN DOĞANER HALICI

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Herkesin damak tadına hitap eden, kolay uygulanan ve serinleten karpuz-peynir diyeti doğru uygulandığında keyifle kilo verilmesini sağlarken, sağlıklı olduğu için de şok diyetlerden bir adım öne çıkıyor. Peki bu diyeti yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut'un yanıtları:

DETOKS ETKİLİ MEYVEDİR

Karpuz, % 90 oranında su içerdiğinden; vücuttan toksik maddelerin atımını hızlandırır, yani detoks etkili bir meyvedir. Su içeriğinin fazla olması nedeniyle mideyi şişirir, tok tutar. Yazın terle attığımız sıvının karşılanması açısından da önemlidir. Aynı zamanda iyi bir vitamin-mineral ve lif kaynağıdır. Yüksek oranda C vitamini içerdiğinden bağışıklık sistemini güçlendirir. Domatesten 2 kat daha fazla likopen içerir.

ANA ÖĞÜN OLABİLİR

Peynir ise hem protein içeriğiyle hem de kalsiyum, fosfor,

B grubu vitaminlerden zengin olmasıyla sağlıklı beslenme listelerinin olmazsa olmazıdır. Karpuz-peynir tek başına bir ana öğün olabileceği gibi, miktarı iyi ayarlandığı takdirde ara öğünde de tüketilebilir. Ana öğünde tüketildiğinde; tüm besin gruplarının bir arada olması için bu ikilinin yanına sebze ve az miktarda ceviz, badem gibi yağlı tohumlardan birine yer verilmelidir.

ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN

Tüm meyveler gibi karpuz da fazla tüketilirse içerdiği meyve şekeri olan fruktoz kilo alımına sebep olabilir. Karpuzun 1 porsiyonu 200 gramdır, bu da yaklaşık 2 büyük üçgen dilime denk gelir. Tüketim miktarı kişinin kalori ihtiyacına göre farklılık gösterse de genel olarak tek bir seferde bir porsiyondan daha fazla tüketilmesini önermeyiz. Peynir de yağ içeriği yüksek olduğu için kontrollü tüketilmelidir. 2 parmak boyutunda bir dilim (30 gr) peynirin 1 adet köfteye eşdeğer olduğu ve yaklaşık 70 kalori olduğu düşünülerek menüler planlanmalıdır. Yağlı peynirler değil; yağsız veya yarım yağlı peynirler tercih edilmelidir.

İŞTE ÖRNEK MENÜ

Kahvaltı: 1 adet yumurta, 1 dilim yarım yağlı peynir, 6-7 adet zeytin, 1 dilim esmer ekmek, mevsim sebzeleri. (domates, salatalık, biber, yeşillikler)

Öğlen: Salata, 2 büyük üçgen dilim (200 gr) karpuz, 2 dilim yarım yağlı peynir, 2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem/çiğ fındık.

Ara öğün: 1 porsiyon meyve. (1 adet şeftali/4 adet kayısı/2 küçük incir gibi)

Akşam: Salata, 2 köfte büyüklüğünde et veya tavuk veya balık veya 4 kaşık zeytinyağlı sebze yemeği.

Ara öğün: 2 büyük üçgen dilim (200 gr) karpuz, 1 dilim yarım yağlı peynir.

Not: Beslenme programları kişiye özel düzenlenmeli ve bir diyetisyen eşliğinde uygulanmalıdır.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

■ Peynir dışındaki diğer hayvansal kaynaklı proteinleri ihmal etmeyin. Çünkü peynir ve süt ürünlerinde demir minerali neredeyse hiç bulunmaz, bu ihtiyacınızı karşılamak için beslenmenizde et, tavuk ve balığa mutlaka yer vermelisiniz.

■ Karpuz zaten bir karbonhidrat kaynağı olduğu için karpuzun yanında ekmek-galeta gibi başka bir karbonhidrat kaynağı tüketmeyin. Bu durum yüksek karbonhidrat ve yüksek kalori alımına sebep olacağından kilo vermeye çalışırken kilo bile alabilirsiniz.

■ Diğer tüm diyetlerde

olduğu gibi; şekerli, yağlı, fazla tuzlu gıdalardan, kızartmalardan, hamur işlerinden, paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.

■ Günde en az

2 litre su için.

■ Öğün atlamayın, daha hızlı zayıflarım düşüncesiyle kendinizi aç bırakmayın.

■ Diyetinizi fiziksel aktiviteyle destekleyin. Gün içinde 30-40 dakika yürüyüş, yüzme, bisiklete binme, ip atlama gibi bir egzersiz yapmaya çalışın.

■ Bütün gün sadece karpuz ve peynir yemenizi öneren listeleri kesinlikle uygulamayın! Hızlı zayıflamak için tek besinden oluşan diyetlerin yapılması, bu besinlerin içermediği birçok elzem besin öğelerinin vücuda alınamamasına neden olur.

Bu tarz diyetler sağlıklı ve kalıcı değildir. Altın kuralımızın her zaman besin çeşitliliği olduğunu unutmayın.

■ Tüm şok diyetler gibi karpuz-peynir diyeti de günlük kalori ve besin ihtiyacını karşılamadığı için sürekli uygulanmamalıdır. Bu tür diyetler kısa zamanda hızlı kilo verdirse bile verilen kilolar yağ değil, çoğunlukla kas ve su kaybıdır. Hem kas kaybına bağlı olarak hem de bu tarz diyetlerin sık uygulanmasına bağlı olarak metabolizma hızı yavaşlar; verilen kilolar tekrar hızlı bir şekilde fazlasıyla geri alınır.

■ Şeker, böbrek, kalp hastalığı gibi herhangi bir kronik hastalığa sahip olanlar, hamile veya emziren kadınlar, ergenlik dönemindeki gençler ve çocuklar bu diyeti kesinlikle uygulamamalıdır.