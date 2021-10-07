Kemik iliği nakilleri durdu, kanser hastaları kaderine terk edildi

2 yıl kapalı kaldıktan sonra yeniden faaliyete başlayan Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki kanser hastalarının tedavilerinin yapıldığı Kemik İliği Merkezi’ne hemşire görevlendirmesi yapılmaması kriz yarattı.

Ahmet KAYA

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Soru önergesinde Sağlık Bakanı Koca'ya, “Kanser hastaları ölüme mi terk ediliyor?” diye soran CHP Milletvekili Yılmazkaya, ilik merkezinde işlerin durduğunu ve ilik nakli olması gereken kanser hastalarından Antalya, Kayseri, Malatya gibi illerde nakillerini yaptırmaları istendiğini belirterek şunları dile getirdi: “Şahinbey Araştırma Hastanesi bünyesinde olan ve 2 yıl kapalı kaldıktan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan Kemik İliği Nakil Merkezinde neler oluyor Sayın Bakan? Kanser hastaları ölüme mi terk ediliyor? Burada tedavi gören kanser hastalar neden Antalya, Kayseri, Malatya gibi illere gönderilmekte? Gaziantep'te yol parası bile bulmayan dar gelirli kanser hastaları, Şahinbey Araştırma Hastanesi'nin yönetiminden kaynaklı problemler yüzünden “tedavileri aksamakta ve ölüme terk edilmektedir” iddialarla ilgili bir inceleme yapacak mısınız?”

CHP Gaziantep Milletvekili Yılmazkaya, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya olaya müdahil olup sorunun çözümü için çağrıda bulunurken, “5 hemşire atamasıyla hizmet verebilecek olan bu merkezin gerekli personel ihtiyacının karşılanmasını bekliyoruz” dedi.

NAKİLLER DURDU, MERKEZ KAPANIYOR

Bölgede Malatya ile birlikte kanser hastalarının ilik nakli yapıldığı iki merkezden birisi olan Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Aferez Ünitesi iki yıl kapalı kaldıktan sonra üç ay önce yeniden hizmete başladı. Bu sürede 10 hastanın kemik iliği nakli yapıldı. Ancak, iddiaya göre merkezde enfeksiyon riskinin baş göstermesi üzerine sadece nakil konusunda eğitilip hizmet vermesi için hastane yönetiminden 5 hemşire görevlendirme talebinde bulunuldu. Ancak, hastane yönetimi, sürekli merkezde görev yapacak şekilde görevlendirme yapılmayacağı, kendileri tarafından gönderilecek hemşire ekibiyle yürütülmesi gerektiği cevabını verdi. Kemik iliği nakli sırasında hijyenin son derece önemli olduğu ve özel hemşire ekibiyle tedavinin yapılması gerektiğini belirterek, bunun hastaların sağlığı açısından büyük risk taşıyacağını ifade eden Ünite Sorumlusu Prof. Dr. Vahap Okan görevinden istifa etti. İddiaya göre, hastane yönetimi mobing uygulayıp, merkezin ruhsatı üzerinde olan ve ayrılması halinde merkezin kapatılma sonucunun ortaya çıkacağı Doç. Dr. Handan Haydaroğlu Şahin'in yetkileri de hastane yönetimiyle ters düştüğü gerekçesiyle elinden aldı. Böylece merkezde ilik nakli yapılması yasal olarak engellendi.

HASTALAR KADERİNE TERK EDİLDİ

Kemoterapi aldıktan sonra ilik nakli olmak için hastaneye başvuran kanser hastaları, kendilerine ilik merkezinde nakillerin durdurulduğunu, bunun için Kayseri, Malatya, Antalya gibi illere gitmelerinin istendiğini belirterek şöyle yakındı: “Biz evimizden hastaneye gelecek dolmuş parasını bile bulmakta güçlük çekerken, başka illerde 2 ay nasıl tedavi olabileceğiz. Bu konuyla ilgili daha önce milletvekillerimiz ve il yöneticileri nezdinde girişimlerde bulunduk. Ancak, üniversite yönetimi merkezin açık olduğunu söyleyerek yetkilileri kandırıyorlar. Merkezin ruhsatı üzerine olan hocanın yetkilerini elinden almışlar. Bu durumda bu merkezde nakil yapılamıyor. Her geçen gün biz kanser hastalarını ölüme bir gün daha yaklaştırıyor. Nakil ilik nakli yapılacak bunun cevabını da versinler lütfen. Hastane yönetimi ruhsat üzerinde olan hacının yetkilerini almış, birimin sorumlusu hoca istifa etmişse nasıl ilik nakli yapılacak bunun cevabını da versinler. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey'den bu konuyla bizzat ilgilenip, kanser hastalarını ölüme terk edilmesine izin vermeyeceğine inanıyoruz. Yetişkinler nakil olamıyor. Bizden başka illerde tedavi olmamızı istiyorlar. Bunun dışında söylenen her şey yalandır. Devletimizin kıt kaynaklarla hizmet için kurduğu bu merkez lütfen kapatılmasın.”