Kentte normalleşmenin faturası ağır oldu: Korkutan artış

Antalya'da, normalleşmeyle birlikte corona virüsü tedbirleri de elden bırakıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın son açıkladığı haritada Antalya'da 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 82 artışla 65,02'ye yükseldi. Antalya son haftada en çok vaka artışı yaşanan 5 il arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yaratılan yanlış algının vatandaşın rehavete kapılmasına neden olduğunu söyleyen Antalya Tabipler Odası (ATO) Başkanı Nursel Şahin, aynı zamanda Rusya'dan gelen turistlerin de önemli risk oluşturduğunu aktardı.

“YİNE BİR YANLIŞ ALGI YÖNETİMİ İLE BİRLİKTEYİZ”

Antalya'da 1 Temmuz itibarıyla hastalığın bir iniş dönemi olduğunu belirten Şahin şunları söyledi:

* Hastalık pik yapıyor sonrasında iniş yapıyor. Kısıtlılıkların da etkisiyle, vakalarımızın azaldığı bir dönem oldu. Bir taraftan da aşı tedavisi sorunu hallolmuştu. Aşılamaya hız verildi. Sonrasıyla bu dönem bizim için şanslı bir dönem olabilirdi. Fakat yine bir yanlış algı yönetimi ile birlikteyiz. Aşılama hep bir milyonların üzerinde gidiyormuş gibi çok fazla kişiyi aşılıyormuşuz algısı verdik.

* Dolayısıyla toplumun yüzde 60-70'ni bu bir iki ayda aşılayacak üstesinden gelinecek maskelerden kurtulacağız gibi bir hava estirildi. Bu durum tabi vatandaşlarımızda bir rehavet yaratıyor. Aynı zamanda turizm kapılarımızı da sonuna kadar açmış durumdayız şu anda.

* Antalya için Rusya'dan gelen turistler önemli bir risk oluşturuyor. Çünkü baktık ki biz Rusya'da aşılama oranı en düşük yüzde 10'lar civarında, ayrıca delta varyantının hakim olduğunu kendi sağlık otoriteleri söylüyor.

* Dolayısıyla Rus turistler bizim, Brezilya, Hindistan, Nepal, Afganistan, Pakistan'a uyguladığımız kadar sıkı bir protokolle gelmiyorlar. Evet biz onlara, aşı yada hastalık sorgulamaları PCR sorgulamaları yapıyoruz ama hızlı testler gibi doğruluğuna güvenmediğimiz testlerle bile girişleri yapılabiliyor.

“RESMİ VERİLER BİZİMLE PAYLAŞILMADIĞI İÇİN NET SAYILAR SÖYLEYEMİYORUZ”

Türkiye'de de delta varyantının artması beklenilen en önemli risklerden olduğunu söyleyen Şahin şöyle devam etti:

* Sağlık Bakanı, birkaç gün önce bir açıklama yaptı, ülke genelinde 750 delta varyantı görüldüğü yönünde. Resmi veriler bizimle paylaşılmadığı için net sayılar söyleyemiyoruz.

* Fakat bizim sahadan anladığımız, arkadaşlarımızdan ya da sağlık meslek örgütündeki diğer arkadaşlardan anladığımız beklide Bakanın söylediği bu rakam sadece bir şehri bile kapsayabilir. Dolayısıyla daha fazla Delta varyantı olduğunu düşünüyoruz Türkiye'de. Bunların tespitinde de yeterli miyiz, onda da kuşkularımız var. PSR testi yaptığımız da delta konusunda daha çok analiz etmeliyiz.

* Bu hafta İzmir Tabip Odası Başkanı açıkladı, ‘İzmir'de yüzde 35 dolayında Alfa varyantı var, geri kalanlar nedir' dedi. Bunun açıklaması yok. Dolayısıyla biz Türkiye'de de bu varyantın armasından endişe ediyoruz. Daha yaygın bulaşıcılığı olan varyant.

* Aşılamayı ne kadar çok artırırsak belki hastalığı tespit eder, izole edersek kontrol edebiliriz. Şu anda Türkiye'de aşılama ikinci dozunu tamamlamış olanlar Yüzde 20 civarında. Tabi beklediğimiz yüzde 60-70 oranlarından daha düşük. Ama Bakan toplam dozu söylüyor bize, haritalarda da öyle. Sanki 50'leri, 60'ları bulmuşuz gibi bir şey çıkıyor.

“SON GÜNLERDE DE BİR ARTIŞ VAR YENİ HASTA VAKALARINDA O NEDENLE ENDİŞELİYİZ”

Aynı zamanda iç turizm çok hareketlendiğine işaret eden Şahin konuşmasını şöyle noktaladı:

* İnsanlarımız haklı. Uzun bir kapalılık dönemi yaşadılar geçen yıl evlerinde kaldılar. Bu algıyla da iç turizmde ciddi bir hareketlilik var. Bayramda bunu artıracak diye düşünüyoruz. Şu anda Antalya'da ki oteller neredeyse yüzde 100'lük doluluk oranlarına geldiler.

*Bunların hepsi temas ve bulaş için alanlar. Dolayısıyla bütün dünya Eylül'de bir dalga beklerken, daha erken bir hastalık artışı ile karşı karşıya olabilir miyiz diye düşünüyorduk. Son günlerde de bir artış var yeni hasta vakalarında o nedenle endişeliyiz. Önemlerin daha iyi kontrollerin daha sıkı yapılmasından yanayız.