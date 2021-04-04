Litrelik enerjiden uzak durun

Tüketici Hakları Derneği (THD) 1 litrelik enerji içeceklerinin yasaklanmasını ve içerisindeki etken maddelerin ağırlıklarının kutulara yazılmasının zorunlu hale getirilmesini talep eden kapsamlı bir rapor hazırladı. Cumhurbaşkanlığı ile Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilen raporda, bu içeceklerin 18 yaşından küçüklere satışının yasak olmasına rağmen kolaylıkla satılabildiği, etken maddelere ilişkin bilgilerin kutulara eksik yazıldığı ve insan sağlığını bozan çok sayıda ölümcül riske yol açtığı uyarıları yer aldı.

DERS VE SINAV STRESİ

THD'ye göre, enerji içecekleri özellikle fazla tüketilmesi durumunda ölümcül tehlikelere yol açabiliyor. Bu nedenle enerji içeceklerinin 1 litre gibi büyük ölçekli ambalajlarda satılması riskin de yükselmesine neden oluyor. THD'nin raporunda, enerji içeceklerinin geçici enerji vermesi ve uyanık tutması nedeniyle ders ve sınavlara çalışan gençler tarafından son dönemde sıklıkla kullanıldığına dikkat çekildi. Aynı zamanda alkolle birlikte tüketiminin de yaygınlaştığı belirtilen raporda enerji içeceklerinin tüketim miktarı arttıkça riskinin de arttığı uyarısı yapıldı ve şu tespitlere yer verildi:

EN FAZLA YARIM LİTRE

“Enerji İçecekleri Tebliği'ne göre, içeceğin bileşenleri kafein, inositol, glukoronolakton, taurin, karbonhidrat, aminoasitler, vitaminler, mineraller, diğer gıda ve bileşenler, aroma, en fazla 3.0 g/l etil alkolden oluşuyor. Ancak, tebliğde, 1 litrelik enerji içeceğinde bulunan kafein, inositol, glukoronolakton, taurin miktarı belirlenmişken diğer maddelerin litredeki ağırlıkları belirtilmemiştir. Yarım litreden fazla olmamak üzere, yarım litreye kadar olan enerji içeceklerinin ağırlıklarına tebliğde yer verilmeli ve 1 litrelik ambalajlarda satışı kesinlikle yasaklanmalıdır. Denetimlere ve analizlere ağırlık verilmeli, tebliğdeki tatlandırıcıların kullanılabileceğine ilişkin hüküm kaldırılmalıdır. Bu içeceklerin 18 yaş altındaki çocuklara satışının yasak olduğu konusunda zincir marketler uyarılmalıdır.”

Dikkat! Bu hastalıkları olanlar içmesin

THD Başkanı Turhan Çakar, Enerji İçecekleri Tebliği'nde de bu içeceklerin ne kadar zararlı olduğunu gösteren çok önemli uyarılar yer aldığına dikkat çekti. Çakar, bu içeceklerin alkolle birlikte tüketilmemesi, 18 yaşından küçükler, yaşlılar, diyabetikler, gebeler ve emziren anneler, yüksek tansiyon, metabolik hastalığı olanlar ve böbrek yetmezliği olan kişilerin kullanmaması gerektiğinin tebliğde açıkça yer aldığını belirtirken, bunların sporcu içeceği olmadığı ve 500 ml'den fazla tüketilmemesi gerektiği uyarılarının da ilan edildiğini söyledi.