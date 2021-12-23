Omicron çocuklarda hangi belirtilere yol açıyor?

Omicron varyantının çocukları daha şiddetli etkilediğine dair göstergeler olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Aydemir, “Omicron’un belirtileri Delta’dan farklı” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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İki yıldır devam eden pandeminin bitmesini beklerken bu kez Omicron varyantıyla karşı karşıya kaldık. Üstelik yeni varyant bu kez küçük çocukları hedef alıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Aydemir, hastalığın çocuklardaki belirtilerini ve korunma yollarını şöyle anlattı:

DİĞER VARYANTLARDAN FARKLI ETKİLERİ OLABİLİR

Coronavirüsle mücadele sürecini uzatan ve zorlaştıran en önemli faktörlerden biri virüsün yeniden ve çeşitli varyantlarla ortaya çıkmasıdır. Coronavirüs pandemisi son zamanlarda Omicron varyantıyla tekrar günlük yaşamı ve özellikle çocukları etkiler duruma geldi. Bu varyantta hastalananların çoğunun küçük yaş ve genç erişkinler olduğu bildirildi. Ayrıca ağır mutasyona uğramış olan virüsün çocukları önceki varyantlardan farklı şekilde etkileyebileceği endişesi de söz konusu… Küçük yaş grubunda yer alan çocuklarda henüz aşılama yapılmadığından bu durum virüsün yetişkinlere yayılmasında da etkili olur. Bu nedenle yetişkinlerin aşılı da olsalar tedbiri elden bırakmamaları gerekir.

BU İŞARETLERE DİKKAT!

Başlangıçta boğazda kaşıntı ve ağrı hissi beraberinde kuru öksürük, bu belirtilere eşlik eden yorgunluk, kas ağrısı gibi bulgular olabiliyor. Deri döküntüsü (özellikle parmaklarda) ve diğer varyantlara göre daha az miktarda tat ve koku kaybı gözlenebiliyor. Bu varyant Delta'ya göre kıyaslandığında Güney Afrika‘da özellikle çocuklarda hastaneye yatış oranı yüzde 20 artmıştır. Bu veriler ışığında Omicron'un çocuklarda daha şiddetli olduğuna dair göstergeler vardır.

ONLARI NASIL KORUYABİLİRİZ?

Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar coronavirüs başta olmak üzere diğer mikroorganizma ve hastalıklara karşı savunmasız hale gelir. Çocuklarda bağışıklık sisteminin zayıf olmasının temel sebebi ise yetersiz beslenmedir. Dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılan beslenme hatalarını düzeltmek şarttır. Bunun için dengeli bir beslenme programı oluşturulmalı, çocuğun her besin grubundan azar azar yenmesi sağlanmalıdır. Öte yandan çocuklarda da maske, mesafe ve hijyene çok dikkat edilmeli, uygun yaş grubuna bir doz aşı yaptırılmalıdır.

PANDEMİYİ NASIL ANLATMALIYIZ?

Çocukların neler olup bittiğini bilmeye hakları vardır, ancak pandemi onlara yaşlarına uygun bir şekilde açıklanmalıdır. Çocuğunuzu duyduklarını paylaşmaya ve yanıtlarını dinlemeye davet edin. Sahip oldukları korkuları ciddiye almak önemlidir. Sabırlı olun, pandemi ve yanlış bilgilendirme herkes için çok fazla endişe ve belirsizliğe neden olur.