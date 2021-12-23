Omicron varyantıyla ilgili çarpıcı veriler: Ağır geçirme riski düşük ama aşı olmayana bulaşıyor

Corona virüsü salgınının en çok mutasyona uğramış varyantı olan Omicron varyantı ile ilgili araştırmalarda dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.

Sozcu.com.tr

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30’dan fazla mutasyona uğradığı bilinen ve bu sebeple büyük bir risk olarak görülen corona virüsünün Omicron varyantıyla ilgili yeni araştırmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

İskoçya’da yapılan araştırmada Omicron varyantı yüzünden hastaneye yatacak kadar hastalanma riskinin üçte iki daha az olduğu fakat buna karşılık daha önce Covid-19 bulaşan ve iyileşenlere bulaşma oranının ise Delta varyantına göre 10 kat daha fazla olduğu tespit edildi. Uzmanlar, hastalığın daha kolay bulaşılabilir olmasının ise tehdidin boyutunu artırdığına dikkat çekti.

Verileri inceleyen İskoç bilim insanları, Güney Afrika’da Omicron varyantının hastalığı ağır geçirme riskinin yüzde 70 daha az olduğunu açıklarken, hastaneye kaldırılma oranlarının ise yüzde 80 daha düşük olduğunu belirledi. Edinburgh Üniversitesi, Strathclyde Üniversitesi ve İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu’nun ortak araştırmasını inceleyen bilim insanı Jim McMenamin, “Bu sonuçlar hemen heyecanlandırmasın. Halen az da olsa Covid-19’u ağır geçiren insanlar var” dedi.

GENÇ VE AŞI OLMAYANLARA BULAŞIYOR



Öte yandan Omicron varyantının hızla yayıldığı ve kapanma ve yasakların başladığı Danimarka’da da benzer bir araştırma yapıldı… 22 Kasım ile 15 Aralık arasında Covid-19 testi pozitif çıkan insanların verilerini inceleyen uzmanlar, Omicron varyantı tespit edilen hastaların diğer varyantlara göre hastaneye yatma oranlarının üç kat daha az olduğunu duyurdu.

Fakat bilim insanları, hastaların verilerini inceleyince Omicron varyantının genç hastalarda daha çok yaşandığına dikkat çekti.

Danimarka’nın kamu sağlığı kurumu Statens Serum Institut Direktörü Henrik Ullum, “Genelde genç ve aşı olmayanlara Omicron bulaşıyor. Bu açıdan bakıldığında Omicron’un hafif geçtiğine dair bir kanıt göremiyoruz” dedi.

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