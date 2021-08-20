PCR testi nedir, ne demek? PCR testi nasıl yapılır?

'PCR testi nedir' sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Covid-19 testleri ‘PCR testi' ve ‘antikor testi' olarak ikiye ayrılıyor. Dünya genelinde en çok kullanılan ve doğruya en yakın sonucu veren PCR testi artık Türkiye'de sıkça istenecek. Covid-19 teşhisinde elimizdeki en güvenilir yöntem PCR testi olduğu için yalnızca test sonucu pozitif olanlar hasta olarak kabul ediliyor.

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Corona virüsün insan vücudunda tespit edilebilmesi için doğruya en yakın sonucu PCR testleri veriyor. Tüm ülkelerde kabul göre PCR testleri yeni dönemde, henüz aşı yaptırmamış olan vatandaşlardan sıkça istenecek.

PCR TESTİ NEDİR?

Burun ve ağız içinden özel bir çubuk ile alınan sürüntüden Covid-19 virüsünü (genetik materyalini) tespit etmek amacıyla yapılan testtir. PCR test sonucu 24 saat içinde çıkmaktadır. Gerektiğinde PCR testi belli aralıklarla tekrar edilmektedir. Covid-19 teşhisinde elimizdeki en güvenilir yöntem PCR testi olduğu için yalnızca test sonucu pozitif olanlar hasta olarak kabul edilmektedir. PCR test sonucu negatif olduğu halde hastalık belirtileri, laboratuvar testleri ve akciğer tomografi bulguları Covid-19 ile uyumlu olan ve tedavi edilen hastalar bulunmaktadır.

TEST NE ZAMAN YAPTIRILMALI?

PCR testi belli bir kurum veya kuruluştan istenmeden, hastalık nedeniyle yapılıyorsa belirli zamanlarda yapılmasında fayda var. PCR testlerinde yaşanan hataların nedeni çoğunlukla yanlış zamanda test yaptırmaktan kaynaklanıyor. Temasta olduğumuz bir şahsın pozitif çıkması üzerine, semptom yoksa hemen test yaptırmak çok hatalı bir davranış. Semptom varsa hemen test yaptırmak doğru tabii. Ancak Türkiye için ortalama bulaş süresi 5 ila 7 gün arasında değişiyor. Dolayısıyla, eğer semptom yoksa, temastan en az 7 gün sonra test yaptırıldığı takdirde daha sağlıklı bir sonuca ulaşabilir. Çünkü hemen ertesi gün test yaptırıldığında virüs henüz testle tespit edilecek yoğunluğa ulaşmamış olabiliyor. Vatandaş da ‘Ben test yaptırdım, negatif çıktı’ diye rehavete kapılabiliyor.

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