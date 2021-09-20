Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısı ile ilgili çarpıcı araştırma: Delta varyantını azaltıyor

Delta varyantı bulaşmış 11.000 insanın PCR testinin incelendiği araştırmada katılımcılar aşı olmamış, hastalanmış, iki doz aşı olup hastalanmış ve üç doz aşı olup hastalanmış olanlar olmak üzere üçe ayrıldı. Araştırmayı yürüten Matan Levine-Tiefenbrun, “Aşının etkisi virüs yoğunluğu ile zamanla azalıyor. Aşı olduktan 6 ay sonra aşının etkisi azalıyor ve neredeyse aşı olmamış insanlarla aynı seviyeye geliyor. Fakat üçüncü doz aşı virüs yükünü azaltarak koruma sağlıyor” dedi.

Araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığı belirtilirken, virüs yükünün semptom gösteren hastalıkları da belirlediği belirtildi. Uzmanlar, semptom gösterenlerin öksürerek ya da hapşırarak hastalığı semptom göstermeyenlere göre daha fazla yayma potansiyeli olduğunu açıkladı.

Virüs yükünün düşük olması durumunda insanlar Covid-19’u daha hafif geçirirken, hastalığı bulaştırma riskleri de daha düşük oluyor.