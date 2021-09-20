Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısı ile ilgili çarpıcı araştırma: Delta varyantını azaltıyor
Bilim insanları, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısının üçüncü dozu ile ilgili çarpıcı bir araştırma yaptı. Uzmanlar, üçüncü doz aşının Delta varyantı bulaşan hastalarda virüs yoğunluğunu azalttığını ve bulaşma riskini de düşürdüğünü duyurdu.
İsrail’de yapılan bir araştırma üçüncü doz corona virüsü aşısının virüs yükünü çok büyük oranda azalttığını ve bu sayede Covid-19’un Delta varyantının bulaşmasını engellediğini ortaya çıkardı.
İsrail’de 11 bin insanın verilerinin incelendiği araştırmada, bu aşının virüs yükünü dört kat azalttığı tespit edildi. İsrail Teknoloji Enstitüsü ve Maccabi Araştırma ve İnovasyon Merkezi’nin ortak çalışmasında, ikinci doz aşı olan bir kişinin elde ettiği korumanın 6 ay içerisinde azaldığı belirtildi. Fakat üçüncü doz aşının virüs yükünü dört kat artırdığı ve dolayısıyla aşının etkisini tekrar kuvvetlendirdiği aktarıldı.
Araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığı belirtilirken, virüs yükünün semptom gösteren hastalıkları da belirlediği belirtildi. Uzmanlar, semptom gösterenlerin öksürerek ya da hapşırarak hastalığı semptom göstermeyenlere göre daha fazla yayma potansiyeli olduğunu açıkladı.
Virüs yükünün düşük olması durumunda insanlar Covid-19’u daha hafif geçirirken, hastalığı bulaştırma riskleri de daha düşük oluyor.