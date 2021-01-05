Prof. Dr. Özlü’den ‘antikor’ uyarısı: Kimse güvende değil

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüsüne yakalanan birinin iyileştikten sonra tekrar hastalanmasının mümkün olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özlü, “İnsanlarda büyük çoğunlukta antikor oluşuyor ama bazıları ikinci kez hasta olabiliyor. Bu durumun birçok örneği var. Corona virüsü salgınında hastalığı atlatanların vücutlarında antikor oluştuğunu düşündükleri için rehavete kapılmamaları gerekir. Kimse güvende değil, tedbirlere uymak lazım. Genel itibarıyla kaliteli iyi bir uyku uyumak gerekiyor. Sıvı tüketimi, dengeli ve sağlıklı beslenmek de oldukça önemli. Hareketli bir yaşamınızın olması da bağışıklığı güçlendirir” diye konuştu.

“HER YER ÇOK KALABALIK”

Trabzon’da yaşayan Faruk Yanık, “İnsanlar yılbaşı ile birlikte gelen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kendilerini sokağa attılar. Her yer çok kalabalık. Sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Ben ve ailem hastalığı geçirdik. Annem hastalığı ağır atlattı, ben koku ve tat duyumu kaybettim. Ama hiçbir zaman ‘Hastalığı ne de olsa geçirdim’ deyip rehavete kapılmadım. Yapılan araştırmalar sonucunda hastalığı ikinci kez geçirenler olduğu ortaya çıktı. Bu defa ağır bir şekilde hastalığı geçirdiklerini araştırmalar ortaya koydu. Bu hastalığın yaşı veya kronik rahatsızlık seçtiği de yok. Kurallara uymamız ve dikkatli olmamız gerekiyor” dedi

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“DAHA BULAŞMAZ, DİYENLER VAR”

Sokakların kalabalık olmasına değinen Alperen Atasoy ise, “Şimdi hafif atlatanlara bakıp da rehavete kapılan insanlar var. Rahatça dolaşıyorlar sokaklarda sanki virüs yokmuş gibi. Her yer oldukça kalabalık. Umursamıyor insanlar fazla. ‘Benim bağışıklığım güçlü’ diyen insanlar var. Ya da ‘ben yakandım daha bana bulaşmaz’ diyen insanlar var” diye konuştu. (DHA)