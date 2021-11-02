Rusya’da corona virüsüne bağlı ölüm sayısında rekor

Rusya'da son 24 saatte 1178 kişi corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirirken, bu sayı salgının başından beri kaydedilen en yüksek vefat sayısı oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya'da corona virüsü vaka ve vefat sayılarının artması nedeniyle 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında 11 günlük kısmi kapanma kararı alınmış bu süreçte vaka sayılarında hafif de olsa azalma yaşandığı görülmüştü.

Rusya Corona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından son 24 saate dair güncel corona virüsü verileri paylaşılırken, Rusya'da yeni bir rekora imza atıldı. Merkezin verilerine göre son 24 saatte ülkede 1178 kişi corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirirken bu sayı salgının başından beri kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu. Ülkedeki toplam vefat sayısı da 240 bin 871'e ulaştı.

Ülkede corona virüsü nedeniyle en fazla can kaybının kaydedildiği kent ise yine başkent Moskova oldu. Başkentte 1 günde 98, St. Petersburg’ta 83, Krasnodar Bölgesi’nde 42, Nijniy Novgorod’ta 40 ve Stravropol’de 36 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA AZALIYOR, ÖLÜM ARTIYOR

Rusya'da vefat sayılarında artış ve rekor yaşanırken, vaka sayılarında ise gerileme devam ediyor. Resmi verilere göre ülkede son 24 saatte 39 bin 8 yeni vaka tespit edilirken, yaklaşık 2 hafta sonra vaka sayıları ilk kez 40 binin altına düştü.

Salgında toplam vaka sayısı 8 milyon 593 bin 200 ulaşırken, başkent Moskova’da 5 bin 736, St. Petersburg’ta 3 bin 66, Samara’da bin 547 ve Voronej’de 801 vaka kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte iyileşenlerin sayısı da 30 bin 905 olarak açıklanırken, salgının başından beri iyileşenlerin sayısı 7 milyon 412 bin 631’e yükseldi.

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