Rusya’da Covid-19 ölümleri tekrar rekor seviyeye ulaştı

Rusya, bugün yapılan açıklamada corona virüsüne bağlı ölüm sayısının arttığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da hükümetin kurduğu corona virüsü salgınıyla mücadele gücünün yaptığı açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 21.438 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı.

Yetkililer son 1 gün içerisinde 820 insanın ise Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu sayının en yüksek günlük ölüm sayısı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Delta varyantı ile birlikte aşılama sürecinin yavaş ilerlemesiyle birlikte Rusya’da corona virüsü salgını son dönemde tekrar hız kazanmıştı. Ülkede salgının başladığı günden beri 7.354.995 insanda corona virüsü tespit edildi.

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