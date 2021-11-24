Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Uyumsuzluk tespit edildi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlükleri, döviz kurundaki yükselişin ardından ilaç temininde yaşanan sorun nedeniyle denetimler gerçekleştirdi.

Batuhan SERİM

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Denetimlerin; ecza depoları, ilaç üretim tesisleri ve eczaneler olmak üzere üç alanda yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütüldüğü ifade edildi.

Denetimlerde öncelikle; ilaç üretim tesisleri, ecza depoları ve eczanelerin fiziki stokları ile kayıtlarının uyumlu olup olmadığının kontrol edildiği belirtildi.

Herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili firmalara mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

TİTCK ürün denetmenlerinin, Kasım ayında İstanbul'da 24, İzmir'de 3, Ankara'da 19, Adana'da 7, Antalya'da 4 ecza deposu olmak üzere 57 ecza deposu denetlediği; 17 tane ecza deposu ile ilgili olarak ilaçların fiziki stok durumu ile İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları arasında uyumsuzluk olduğunun tespit edildiği duyuruldu.

BAKANLIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi:

* Öte yandan Türkiye genelindeki eczanelerde de denetimler, yine TİTCK'nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülüyor.

* İl Sağlık Müdürlükleri, Türkiye genelinde yaptığı denetimler neticesinde şimdiye kadar 144 eczanede uygunsuzluk tespit etti.

“MUHAFAZA KOŞULLARI DA İNCELENİYOR”

Denetimlerde öncelikli olarak; kritik ilaçların eczanelerde bulunup bulunmadığı ve İlaç Takip Sistemi (İTS) ile fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca; gerekli kayıt ve bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı ve ürünlerin muhafaza koşulları da inceleniyor.

“DENETİMLER DEVAM EDECEK”

Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı. TİTCK müfettişleri, ürün denetmenleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 81 ilde yapılan denetimler artarak devam edecek.