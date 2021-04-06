‘Sağlık emekçilerinin hakkı ödenmez’ dediler, ödemediler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında yapılan toplu görüşmelerden sonuç çıkmadı. Sendika 4/D statüsünde yani taşerondan kadroya geçirilen bin 280 personelin maaşlarının diğer sağlık işçileri kadar olması gerektiğini belirterek başlattığı görüşmelerde, 60 günlük yasal süreçte bir sonuç çıkmayınca arabulucuya gidildi. Sağlık İşçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı İrfan Kalyoncu, görüşmelerde yönetimin ellerindeki haklarını da almaya çalıştığını ileri sürdü.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET TALEBİ

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı İrfan Kalyoncu, OMÜ yönetiminin, güvenlik, temizlik, veri giriş sekreteri, biomedikal ve normal teknisyen, laborant, kimyager, biyolog, radyoloji teknikerleri, acil tıp teknisyenleri, paramedikler, cerrahi teknisyenleri, anestezi teknisyenleri ve hemşireler olarak görev yapan taşeron sağlık işçilerinin haklarından feragat etmelerini istediğini ileri sürdü. Ancak, sendika olarak bu şartları kabul etmeyeceklerini belirten Kalyoncu, “Yılda 35 gün olarak aldığımız ikramiyemizi 25 güne ve sosyal yardım ücretini düşürmek istiyor. Bunun yanı sıra bulaşıcı hastalıklar primini, iş sorumluluğu tazminatını, gece çalışma dönemi farkını hiç vermemek istiyorlar. Bizler sözleşmemizde her türlü teklifi yaptık. 3 yıldır kayıplarımız olduğunu beyan ettik. Kadroya geçmeseydik maaşlarımız 5 bin ile 7 bin TL arasında olacaktı. Şu anda 3 bin 200 ile 3 bin 500 civarı maaş alıyoruz. Bizler sağlık çalışanlarıyız. Halen bir yıldır pandemi ile gece ve gündüz savaş halindeyiz. Artık bize alkış yapmayın, önünüzde sözleşme yapmak gibi imkanlarınız var, bizleri düşünüyorsanız bu sözleşmede ücretlerimizi en azından yoksulluk seviyesi sınırına yaklaştırın dedik. Ancak bizleri şu anda aldığımız ücretin fazla olduğunu, fedakarlık etmemiz gerektiğini söylediler” diye konuşarak OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’dan konuyla ilgilenmesini istedi.

CHP’Lİ VEKİL, SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN HAKLARI GASP EDİLİYOR

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, sağlık işçilerine destek verdi. Ondokuz Mayıs Üniversite’si bünyesinde çalışan sağlık emekçilerimizin ‘eşit işe eşit ücret’ talep ettiklerini belirten Hancıoğlu, “Sağlık emekçilerimizin hakkı ödenmez dediler, ödemediler. Bununla da yetinilmedi; şimdi Samsun OMÜ’de 4/D statüsünde çalışan sağlık emekçilerimizin ellerindeki haklar gasp edilmek isteniyor. Eşit işe eşit ücret talep eden OMÜ işçilerimizin haklı mücadelelerini destekliyoruz ve yanlarındayız. Yürüttükleri mücadele, haklı ve meşru bir mücadeledir. Uyuşmazlık bir an önce sona ermeli; gereği, derhal yerine getirilmelidir” diye konuştu.