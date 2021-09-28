Semptomları ve bulaşmayı önleyecek… Pfizer’dan ağızdan alınan Covid-19 ilacı: Denemeler başlıyor

BioNTech ile birlikte başarılı bir aşı geliştiren Pfizer, corona virüsünün bulaşmasını ve hücre içinde çoğalmasını önleyen bir ilaç için insanlı denemelere başlanacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve 4.7 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü etkisini sürdürüyor.

Salgını bitirebilmek için aşılama kampanyaları hızla devam ederken, aşı şirketleri farklı ilaçlar üzerinde de çalışıyor. BioNTech ile birlikte geliştirdikleri aşı ile büyük başarı sağlayan ABD ilaç şirketi Pfizer, ağız yoluyla alınan yeni bir corona virüsü ilacı için denemelere başlayacaklarını duyurdu.

18 YAŞ ÜSTÜ 2 BİN 660 GÖNÜLLÜ



PF-07321332 adı verilen ilaç, corona virüsüne yakalanan ve semptom gösteren hastalar üzerinde denenerek, virüsün bulaşmasını engellemeyi amaçlıyor. Daily Mail’in haberine göre, insanlı denemeler kapsamında aynı evde yaşayan 18 yaş üstü 2 bin 660 gönüllü seçilecek.

10 GÜN KULLANILACAK



Söz konusu yetişkin gönüllülerden corona virüsüne yakalananlara, geliştirilen ilaçtan günde iki kez verilecek. İlacı beş veya 10 gün boyunca kullanacak olan hastaların, corona virüsünü sağlıklı kişilere bulaştırıp bulaştırmadığı gözlenecek.

İlacın başarılı olması halinde virüsü hücre içinde çoğalma fırsatı bulamadan durdurması ve semptomların gelişmesini önlemesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Pfizer CEO'su ne zaman normal hayata dönüleceğini açıkladı