Temmuzda 22 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Sağlık-Sen'in 'Sağlıkta Şiddet Raporu'na göre göre temmuz ayında sağlık çalışanlarına yönelik 12 şiddet olayı meydana geldiği, 22 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtildi.

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Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, şiddete karşı acil eylem planının yapılması gerektiği, bunun için tüm yetkililerin gerekli adımları bir an önce atmasının beklendiği kaydedildi.

Saldırılan hasta ve hasta yakınlarının olmasının sağlık çalışanlarını derinden sarsan bir durum olduğu belirtilerek, “Kısıtlamaların kalkması, 9 günlük bayram tatili ve insanların rehavete kapılmasıyla Covid-19 vaka sayısında artış yaşanmaya başlanan temmuz ayı boyunca, sağlık çalışanlarına yönelik 12 şiddet vakası gerçekleşti. 23 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 22 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu.

Her ay rakamlarla boyutunu ortaya koymaya çalıştığımız sağlıkta şiddet olaylarına karşı ilgili kurumların harekete geçmemesi, şiddetin sağlık çalışanlarına reva görüldüğünü düşündürmektedir. Ay boyunca gerçekleşen 12 vakanın 2sinde hasta, 6sında ise hasta yakınları baş failler oldu. 4 olayda ise maganda diye tabir edebileceğimiz kişiler tarafından saldırı gerçekleşti. 12 şiddet olayının 11’i hem sözlü hem fiili olarak vuku bulurken, biri sözlü olarak gerçekleşti” denildi.

22 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDET GÖRDÜ

Olayların en çok yaşandığı yerin hastaneler olduğu ifade edilen açıklamada, 12 şiddet vakasının 7si hastanelerde yaşanırken, 4ü sahada, 1i ise aile sağlığı merkezinde vuku buldu. Bu ay en çok 112 Acil sağlık çalışanları şiddetle karşılaştı. 8 acil tıp teknisyeninin şiddete maruz kaldığı olaylarda; 3 doktor, 6 diğer sağlık çalışanı ve 5 güvenlik görevlisi saldırıya uğradı. Kadın-erkek demeden gerçekleştirilen saldırılarda 15i erkek, 7si kadın olmak üzere toplam 22 sağlık çalışanı şiddet gördü. Şiddet olaylarına sebebiyet veren kişilerden 11i hakkında maalesef herhangi bir işlem yapılmadı. Saldırganların sadece 2si hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 7 saldırgandan 2si tutuklanırken, 1 saldırgan hakkında arama kararı çıkarıldı denildi.

ŞİDDETİN BOYUTU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Sağlık-Sen Genel Başkan Semih Durmuş da, Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasız kalması, her geçen gün şiddetin boyutunu artıyor. Faillerin çoğu hakkında herhangi bir işlem bile yapılmıyor. Sağlık çalışanları artık şiddet karşısında iyice çaresiz bırakıldı. Hastaneler, adeta boks ringine döndü. Sağlık çalışanları, ağır iş yükünün yanında bir de şiddet canavarıyla boğuşmak durumunda bırakılıyor. Bu duruma artık dur denilmeli, gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Sağlıkta şiddete çözüm bulmak, ilgili tüm kurumların sorunu ve sorumluluğudur ifadelerini kullandı.