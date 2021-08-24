TTB bir kez daha Sağlık Bakanlığı’ndan randevu istedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB),Sağlık Bakanlığına gönderdiği iki yazı ile Covid-19 pandemisinin seyri, artan kaygılar ve dördüncü doz aşı randevularının yarattığı kafa karışıklıklarına ilişkin görüşme yapmak için bir kez daha randevu talebinde bulundu.

Latif SANSÜR

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TTB'nin Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıların ilkinde günlük vaka sayılarının 20 binleri aştığı, can kayıplarının yüzlü sayılara ulaştığına dikkat çekildi.

Delta varyantının tüm topluma yayıldığı, okulların açılmasına sayılı gün kaldığı ve göçmen aşılamalarındaki belirsizliklerin sürdüğü koşullarda toplum sağlığı için duyulan kaygılar dile getirildi.

TTB Olağandışı Sağlık Hizmetleri Kolunun sel bölgelerinde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına yönelik hazırladığı bilgi notunun tüm meslektaşlara ulaştırılması gerektiğinin de kaydedildiği yazıda, TTB Merkez Konseyi olarak Sağlık Bakanından bir randevu talep edildi.

DÖRDÜNCÜ DOZ KARMAŞASI

Bakanlığa yazılan ikinci yazıda ise iki doz inaktif aşının ardından bir doz mRNA aşısı yaptıran sağlık çalışanlarına ve öncelikli gruplara tercihen dördüncü doz aşı randevusu tanımlanması kararının bilimsel veriler sunulmadan alınmasının aşı tereddüdünü artırdığına dikkat çekildi. Yazıda, yürütülen çalışmalarda elde edilen sonuçların ayrıntılı ve şeffaf bir biçimde TTB ve kamuoyu ile paylaşılması istendi.