TTB: İktidar 150 binin üzerinde fazladan ölüme sebep oldu

İktidar ile Sağlık Bakanlığı'nın, uzmanlık dernekleri ve TTB'nin uyarılarını dikkate almadığı için yeni bir alevlenmenin kaçınılmaz hale geldiği belirtilen açıklamada; “Son bir haftada vakalarda yüzde 39, ölümlerde yüzde 26 ve aktif vakalarda yüzde 28 artış görüldü. Test pozitiflik oranı yükselirken, aşılama hızı yavaşladı. Turizmin yoğun olduğu illerde vaka sayıları Delta varyantının etkisi ile hızla arttı. Delta varyantı ile birlikte artık toplumsal bağışıklığı sağlamak için toplumun yüzde 85'inin aşılanması gerekir” denilerek var olan aşılanma oranı ve hızının düştüğüne dikkat çekildi.

“TÜRKİYE ŞEFFAFLIK ENDEKSİNDE 100 ÜLKE ARASINDA 97. SIRADA”

Britanya merkezli veri şirketi Total Analysis'ın hazırladığı “Covid Veri Şeffaflık Endeksi”ne göre Türkiye'nin 100 ülke arasında 97. sırada yer aldığı hatırlatılarak, “Etkin ve bütüncül sağlık politikaları izlemeyen, geçmişte de şimdi de pandemiyi değil, bilerek algıyı yöneten ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 150 binin üzerinde fazladan ölüme sebep olan iktidar ve Sağlık Bakanlığı, ülkenin yeni bir alevlenmeyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur” denildi.

“AŞI REDDİ SALGINDA İNSANLARI ÖLDÜRME KEYFİYETİNE DÖNÜŞÜYOR”

TTB, ayrıca bakanlığın aşı reddini ve tereddüdünü bireysel bir özgürlük değil, ölümcül sonuçları olan ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak ele alması gerektiğini kaydederek, “Aşı reddi bir bireysel özgürlük ve hak gibi tanımlansa da tüm toplumu ilgilendiren ve ölümcül sonuçlarıyla karşı karşıya olduğumuz küresel bir salgında insanları öldürme keyfiyetine dönüşüyor. Etkili aşılama kampanyaları ile aşı hızını artırmak, aşı tereddüdünü aşmak mümkünken iktidar bu yolu hiç kullanmıyor” denilerek iktidarın yükümlülüklerini yerine getirmemesinin toplumun sorumsuzluğuna kapı aralamaması gerektiği vurgulandı.

ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMESİ İSTENEN ÖNERİLER

TTB, ayrıca yaşanan süreci göz önünde bulundurarak şu önerilerin acilen hayata geçirilmesini istedi:

**Aşılama sağlık, eğitim ve bakım evi çalışanları başta olmak üzere tüm ülkede hızla yaygınlaştırılmalı. Delta varyantı da değerlendirilerek 2. doz mRNA aşısı düşünülmeli.

** AVM, fabrika, toplu ulaşım, ibadethaneler gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda aşısızların hastalanma ve hastalığı çevrelerine yayma riski göz önüne alınarak hem kendilerinin hem de yakınlarının hastalanmasından sorumlu olacakları hatırlatılmalı. Yayılımın önüne geçmek için gerekli önlemler alınmalı.

**Yurtdışından gelenler için iki doz aşılı olma zorunluluğu getirilmeli, aşısızlara 14 gün karantina zorunlu olmalı.

**Delta virüsünün dünyada baskın hale gelmesinden sonra toplumsal bağışıklığı sağlamak için toplumun yüzde 85'inin en az iki doz aşılı olması gerektiğinden 12 yaş ve üzeri bireylerin tamamı aşılanma takvimine alınmalı.