TTB’den Bilim Kurulu’na çağrı: İstifa edin

TTB Merkez Konseyi, Covid-19 salgınında dünyada ve ülkemizde gelinen tabloyu bir basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı, bundan sonrası için önerilerini dile getirdi. Açıklamayı okuyan TTB ikinci başkanı Ali İhsan Öktem,Türkiye'deki aktif hasta sayısındaki artışın, bulaş riskinin daha da artacağını gösterdiğini söyledi, tsunami uyarısını yineledi. TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna yönelik istifa çağrısında bulundu.

TSUNAMİ UYARISI

Corona virüs vakalarına ilişkin son sayılara göre risk haritasında Türkiye'nin yarısından fazlasını oluşturan 39 ilin kırmızıya döndüğünü belirten TTB, “Yüksek ve çok yüksek riskli illeri ele aldığımızda Türkiye'nin yaklaşık tamamına yakınının riskli grupta denebilir. Kısa sürede bu kadar vaka artışı Avrupa'da olduğu gibi ülkemizin tsunami ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu tırmanış eğilimi devam ederken, çok daha ciddi önlemlere ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz” uyarısı yaptı.

“SAĞLIK BAKANLIĞININ ELİNDE AŞI YOK”

Sağlık Bakanlığı sitesindeki verilere göre bu güne kadar 8 milyonu ilk doz, 6 milyonu ise ikinci doz olmak üzere 14 milyon doz aşı yapıldığını kaydeden TTB, “İki doz aşı yapılmış insanlarımızın oranı yüzde 7 düzeyinde. Bu oran hedeflerin çok çok altında. Hepimizin bildiği toplumsal bağışıklık oranını sağlamamız için toplumun en az yüzde 70'nin aşılanmış olması gerekiyor. Bizim bildiğimiz, dün yapılan açıklamalara da baktığımızda da Sağlık Bakanlığı’nın elinde ne yazık ki aşı yok. Bu nedenle günlük aşılama oranlarında hız çok düşmüş durumda” denildi.

“ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER ARASINDA VAKA ARTTI”

Öğretmenlerin aşılanması, gerekli önlemlerin alınması koşuluyla okulların açılmasından yana olduklarını açıklayan TTB, öğretmenler aşılanmadan, gerekli önlemler alınmadan yüz yüze eğitimin başlatıldığını hatırlattı, “Bu günlerde okullarda öğretmenler ve öğrenciler arasında Covid-19 pozitifliği artmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığının buna çok ciddi önlem alması gerekiyor” ifadelerini kullanıldı.

BAKANLIK VE BİLİM KURULUNA SERT İFADELER

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığının başarısız olduğunu kabul etmesini isteyerek şu çağrıyı yaptı:

* Tüm sorumlular istifa etmeli. Antidemokratik salgın yönetimine son verilerek, başta sağlık meslek örgütleri olmak üzere toplum katılımı önemsenmeli, dayanışma içinde ortak akılla bir mücadele stratejisi yürütülmelidir.

* Gelinen aşamada Bilim Kurulunun aldığı kararlar açıklanmalı, alınan kararlar iktidar tarafından uygulanmıyorsa Bilim Kurulu üyeleri yönetilemeyen pandemi mücadelesine ortak olmamalı ve durumlarını yeniden gözden geçirmeli.

“ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILMALI”

TTB Merkez Konseyi’nin açıklamasında dile getirilen diğer önerileri ise şöyle sıralandı:

*Ekonomik ve sosyal yardım paketleriyle ekonomik sıkıntı içinde olan yurttaşlarımızın desteklenmesi sağlanmalı.

*Başta yoksul halk kesimleri olmak üzere halka ücretsiz nitelikli maske, kişisel hijyen malzemeleri ücretsiz sağlanmalı.

*Geçen bir yıl sürede saklanan vaka sayıları başta olmak üzere ölüm sayıları açıklanmalı.

“AŞI SÜRECİ ŞEFFAF OLMALI”

*Aşı süreciyle ilgili ve risk haritalarının hangi kriterlere göre hazırlandığı toplum ile şeffaf bir biçimde paylaşılmalı.

*Öğretmenler, toplu yaşam alanlarında bulunan ve çalışma zorunluluğu olanlar için hızlı bir aşı programı hayata geçirilmeli.

*Endişe edici varyantların illere göre dağılımı açıklanmalıdır. Varyant Suşlar ile ilgili laboratuar çalışmaları artırılmalı, salgın yönetiminde 100 varyantları göz ardı edilmemeli.

“SEYAHATLER VE HAREKETLİLİK KISITLANMALI”

*İllerde çok yoğun olan caddelerde hareketlilik azaltılmalıdır. İnsanlar arasında kapalı ortamlarda toplu temaslar kısıtlanmalı.

*Son haritalamaya göre yüz bin kişiye yeni vaka sayısının yüzü aştığı bölgelerde iller arası seyahat kısıtlamasına gidilmeli.

*Covid-19 illiyet bağı aranmaksızın, sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmeli.

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