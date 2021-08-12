TTB’den mültecilerle ilgili aşı çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı Covid-19 tablosu ve istatistiklerde Türkiye nüfusunun yüzde 5’ini oluşturan Suriyeliler ve kaydı olmayan düzensiz göçmenleri kapsamadığına dikkat çekti. TTB, bakanlığa gönderdiği yazı ile bu kesimlerin aşılanmasını ve sağlık haklarına ulaşımının sağlanması için atılan adımların kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

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TTB göçmenlerin sağlık haklarına ayrımcılığa uğramadan erişimi ile ilgili Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 tablolarının geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ile herhangi bir kaydı olmayan göçmenleri kapsamadığını belirtti.

Pandemi ile birlikte göçmenlerin hayatlarının daha da zorlaştığına dikkat çeken TTB, birçok açıdan durumları daha da kötüleşen sosyoekonomik yıkıma uğrayan göçmen ve mültecilerin Covid-19'dan korunmalarının daha güçleştiği belirtildi. Özellikle düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme korkusuyla herhangi bir sağlık merkezine başvuramadığını kaydetti.

SALGINDAN ETKİLENME İHTİMALİ DAHA FAZLA

Göçmenlerin aşılanmasının salgınla mücadelede önemli bir araç olduğu açıklanan yazıda salgından etkilenme ihtimali daha fazla olan göçmenlerin, Covid-19’dan zarar görmemeleri için aşılanmaları gerektiği hatırlatıldı.

Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan çalışmaların son derece yetersiz göründüğü, aşı randevu sisteminde; Arapça, Farsça ve Türkiye’de kullanılan diğer birçok dil seçeneği bulunmadığı, ayrıca internete ulaşamamanın da, aşılanmanın önünde ek bir bariyer oluşturduğunun altı çizildi.

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