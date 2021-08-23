Üç doz BioNTech iki doz aşıdan daha çok koruma sağlıyor

Üçüncü doz BioNTech aşısına başlayan İsrail'de ilk sonuçlar geldi... Yetkililer üç doz BioNTech/Pfizer aşısının koruma oranının dört kat daha fazla olduğunu duyurdu ve detayları paylaştı.

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İsrail Sağlık Bakanlığı verileri İsrail’de uygulanılan Pfizer’ın geliştirdiği corona virüsü aşısının üçüncü dozunun 60 yaş ve üzeri bireylerde bulaş ve ağır hastalık riskine karşı ilk iki aşıya kıyasla çok daha fazla koruma sağladığını gösterdi.

Veriler Perşembe günü bakanlığın aşı uzmanlarının bir araya geldiği toplantıda sunulurken Pazar günü bakanlığın internet sitesine yüklense de çalışmanın tüm detayları açıklanmadı.

2 DOZ AŞIYA KARŞI 4 KAT FAZLA KORUMA

Bakanlık yetkilileri İsrail’de iki farklı enstitüden alınan verilerin üçüncü doz aşının 60 yaş ve üzeri bireylerde uygulanmasından 10 gün sonra enfeksiyon riskine karşı ilk 2 doz aşıya kıyasla 4 kat daha fazla koruma sağladığını gösterdiğini açıkladı.

Veriler üçüncü doz aşının 60 yaş üzeri bireylerde hastalığın ağır seyrine ve hastaneye yatma riskine karşı ise 5 ila 6 kat daha fazla koruma sağladığına işaret etti.

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