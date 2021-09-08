Uğur Şahin’den çocuklara Covid-19 aşı müjdesi

Pfizer ile birlikte mRNA tabanlı corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, yeni planları ve aşı ile birlikte Covid-19'un geleceği ile ilgili konuştu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

BioNTech’i eşi Özlem Türeci ile birlikte kuran Uğur Şahin, dün Almanya’da katıldığı bir etkinlikte corona virüsü aşısı ile ilgili verileri ve bilgileri paylaştı.

House of Pharma isimli kurumun etkinliğine katılan Dr. Şahin, 12 yaşın altındaki çocuklar için bir Covid-19 aşısı için çalışmaların sürdüğünü müjdeledi. Şahin, BioNTech’in geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılan Comirnaty aşısının çocuklar için hazırlanan bir versiyonunun ilk verilerinin bu ayın sonunda kamuya duyurulacağını açıkladı.

Dr. Şahin, “Şu an 12 yaşın altındaki çocuklar için onay alan bir Covid-19 aşısı yok. Fakat bu durum Ekim ayının sonunda değişebilir. 12 yaşın altındaki çocuklar için çalışmalar tamamlandı. Şu an verileri toparlıyoruz ve birkaç haftamız daha var” dedi.