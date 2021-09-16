Ülke şaşkın: Aşı olmayan 3.000 sağlık çalışanı uzaklaştırıldı

Corona virüsü salgınıyla birlikte zor günler geçiren Fransa'dan dikkat çekici bir karar geldi. Corona virüsü aşısı olmayı reddeden binlerce sağlık çalışanının görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün yaptığı açıklamada henüz corona virüsü aşı olmamış yaklaşık 3.000 sağlık çalışanının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Hükümetin sağlık çalışanlarına ve bakımevi çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getirmesinden bir gün sonra Fransız RTL radyosuna konuşan Veran, “Uzaklaştırmaların çoğu geçici. Birçok sağlık çalışanı aşı zorunluluğunun gerçek olduğunu gördükten sonra fikir değiştirerek aşı olma kararı aldı” açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hükümeti, aşı sürecini hızlandırmak ve sonbaharda yeni bir corona virüsü dalgasına maruz kalmamak için sağlık çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getirmişti.

Öte yandan ülkenin turistik bölgelerinden Nice’te yüzlerce sağlık çalışanının görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Nice Matin gazetesi, ülkenin güneyindeki Nice’te yaklaşık 450 sağlık çalışanının görevden alındığını duyurdu.



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