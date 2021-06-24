Türkiye’de bir ilk! ‘BioNTech aşısıyla bire bir aynı’

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, düzenlediği basın toplantısında 1 yıllık görev süresini değerlendirdi. Rektör Aksoy, corona virüsüne yönelik üniversite tarafından iki ayrı aşı çalışmasının devam ettiğini belirtti.

“İLK VE TEK AŞI”

Aşılardan birinin Ankara Şehir Hastanesi’ndeki Faz-1 çalışmasının tamamlandığını hatırlatan Aksoy, şunları söyledi;

*Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, üniversitemizin Aşı Geliştirme ve Uygulamaları Araştırmaları Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş hocanın ekibinin yürüttüğü, ‘Sars Cov-2’ virüsü izole ederek inaktif aşı çalışmasında Faz-1 tamamlandı. Faz-2 çalışmalarını ise üniversite hastanesinde çalışmalarına devam edecekler.

“BIONTECH’LE BİRE BİR AYNI”

*Ayrıca Nadir Koçak hocamız da Türkiye’de ilk ve tek çalışması da mRNA aşı. Belki bugün Biontech aşısının bire bir aynısı, hatta bunun bir tık üstü.

*Biontech aşısı eksi 80 dereceye kadar korunabiliyor biliyorsunuz. Ancak bizim arkadaşlarımızın yaptığı aşı çalışmasında oda sıcaklığında korunabilen mutasyonlara karşı etkili, mRNA Türkiye’de çalışılan ilk ve tek aşı.

“MUTASYONLARA KARŞI ALTYAPI ÇALIŞILIYOR”

Aşı çalışmalarının TÜBİTAK ile birlikte yürütüldüğünü belirten Aksoy, ”Aşı çalışmalarındaki gecikme, bu bizim kontrolümüzden çıktı. TÜBİTAK ile iş birliği halindeler. TÜBİTAKın gözetiminde yürütülüyor. Tahminim yeni mutasyonlara yönelik çalışmalar yeni mutasyonlara karşı altyapı çalışması yapıyorlar. Çalışmalar biraz daha geniş kapsamlı yürütüldüğü için her türlü varyasyona hazır halde bir çalışma yürütülsün isteniyor anladığım kadarıyla” dedi.

Faz-2 çalışmasına geçilen aşıdaki gecikmenin bürokratik engeller olduğunu ifade eden Aksoy, ”Faz çalışmaları için bir yer tahsis edilmiş; ancak bu yerde de ruhsat yoktu. Bizim gecikmemizin asıl nedeni bürokratik engellerle birlikte çeşitli üniversitelere araştırmacılarımızı göndermemizden kaynaklanıyor. İlk klinik uygulamaları için bu tür faz çalışmaları için tüm altyapıyı hazırlayalım, ruhsatlarını alalım ve bütün araştırmacılarımız son aşamaya kadar sıfırdan bütün aşamalarını üniversite bünyesinde tamamlasın istiyoruz. Bu çalışmaları da biz teşvik ediyoruz ve tüm birimlerimiz akredite olsun istiyoruz” dedi.

“BORCU 50 MİLYONA DÜŞÜRDÜK”

Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 202 milyon TL olan borcunu 50 milyon TL'ye düşürüldüğünü ifade eden Rektör Aksoy şunları söyledi:

*Tıp Fakültesi Hastanemizin toplam borcu bir yıl içerisinde 202 milyon TL'den 50 milyon TL'ye düşürüldü. Üniversitemizde son yıllarda ödenmeyen 7 milyon TL'nin üzerinde olan elektrik, doğal gaz ve su borcu ödendi. Üniversitemizin bu alanda borcu kalmadı. Kasım 2020'de 11 bin 182 m² inşaat alanına, 3 bin 600 m² oturum alanına sahip, tam teşekküllü ‘'Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'' hizmete açıldı.

*Yeni hastanemiz büyüklük ve donanım açısından Türkiye'de bulunan pet alanındaki hayvan hastaneleri açısından ilk sırada, Avrupa'da ise ön sıralarda yer alıyor. 2021 yılı yatırım programı çerçevesinde, Üniversitemize ait Eczacılık Fakültesinin 10 bin m²'lik bina projesi için 30 milyon TL ödenek ayrıldı.

*Selçuk Üniversitesi, hayatını kaybeden Tıp Fakültesi 6. sınıf intern öğrencisi Merve Mercan'ın ismini kampüs alanında inşa edeceği parkta yaşatacak. Selçuklu Belediyesi desteği ile yapılacak parka “Merve Mercan” ismi verilecek. Alaeddin Keykubat Yerleşkesinde Rektörlük Binası ile Kampüs Camii yakınlarındaki parkın inşaatı başladı.

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