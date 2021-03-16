Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yerli koronavirüs aşısında Faz-2’nin ikinci doz uygulaması devam ediyor

Türkiye'de corona virüsüne karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşı olan Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) geliştirdiği Covid-19 aşısında Faz-2 çalışmaları kapsamında gönüllere ikinci doz uygulaması devam ediyor.

Güncellenme: 13:46, 16/03/2021
HaberlerSağlık
Yerli koronavirüs aşısında Faz-2’nin ikinci doz uygulaması devam ediyor

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce corona virüsüne karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı.

FOTO: DHA

İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise 10 Şubatta başladı. Faz-2’nin 12 Mart’ta tamamlanan ilk doz uygulaması 250 gönüllüye yapıldı. Faz-2 kapsamında ikinci doz uygulama ise 10 Martta başladı. İkinci doz aşı uygulaması devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Faz-2 çalışmasının nisan ayı ortasında tamamlanmasının beklendiği bildirildi. (DHA)

İlginizi ÇekebilirDSÖ'den tek dozluk corona aşısına acil kullanım onayıDSÖ'den tek dozluk corona aşısına acil kullanım onayı