İnsan beyninin 3D haritası için 225 milyon görüntü bir araya getirildi

Oluşturulan 3D harita; düşünme, hafıza, dil ve algı gibi karmaşık bilişsel işlevlerin nasıl işlendiğini açıklayan serebral korteksi gösteriyor. Bu ayrıntılı diyagramı oluşturmak için ekip, bir insanın serebral korteksinin temporal lobundan mikroskobik bir dilim çıkardı. Cerrahi numune, reçine içinde korunmadan önce daha iyi görselleştirme için boyandı.

Bilim insanları daha sonra numuneyi 30 nanometre kalınlığında 5300 parçaya böldüler. Bu işlem, analiz etmeleri ve sonunda insan beyninin şimdiye kadarki en ayrıntılı haritalarından birine eklemeleri için 225 milyon ayrı 2D görüntü verdi.

Google, yer verdiği tüm detaylara rağmen 3D haritanın, insan beyninin hacminin yalnızca milyonda birini kapsadığını söylüyor. Araştırma ekibi yaptığı açıklamada şu sözlere yer veriyor: “Kullanılmayan çok fazla potansiyel var ve insan beyninin daha ne kadarını başarabileceğini öğrenmek için sabırsızlanıyoruz.”

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