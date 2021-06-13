6 yıllık çalışma sonuçlandı: İnsanlar Mars’ta çoğalabilecek

Bilim insanları; Uluslararası Uzay İstasyonu’nda fare spermini tuttukları ve radyasyona maruz bıraktıkları altı yıllık deneyin sonucunu paylaştılar.

The Daily Mail’in haberine göre; araştırmacılar daha önce uzaydaki radyasyonun insan DNA’sını yok edeceğine ve üremeyi imkansız hale getireceğine inanmışlardı. Ayrıca radyasyonun neden olduğu kanser de başka bir endişe kaynağıydı.

Ancak altı yıl sonra bilim insanları, uzay istasyonunda depolanan fare sperminin hala sağlıklı olduğunu keşfettiler. Spermi, Dünya’daki X ışınlarına maruz bıraktılar ve doğurganlığı etkilemediğini keşfettiler.

GEZEGENLER ARASI GÖÇ İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞ

Araştırmanın yazarlarından biri olan Japonya Yamanashi Üniversitesi’nden Profesör Sayaka Wakayama The Daily Mail’e şunları söyledi: “Birçok genetik olarak normal yavru elde edildi. Bu keşifler, insanlığın uzay çağında ilerleyebilmesi için gerekli. Üstelik diğer gezegenlere göç zamanı geldiğinde, sadece insanlar için değil, evcil hayvanlar için de genetik kaynak çeşitliliğini korumamız gerekecek.”

Çalışmanın sonuçları, NASA’nın Ingenuity helikopterinin Mars’taki yedinci uçuşunu tamamlamasından birkaç gün sonra geldi. Ingenuity’i Mars’a taşıyan Perseverance da yaşam belirtileri bulmak için gezegeni dolaşmaya devam ediyor. Perseverance, NASA’nın Jezero Krateri’nin jeolojisini anlamaya ve antik mikroskobik yaşam belirtileri için bölgeyi keşfetmeye yardımcı oluyor.

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