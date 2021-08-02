Apple, aşı karşıtı uygulamayı kaldırdı

Aşı karşıtları için flört ve arkadaşlık ağı olarak ortaya çıkan Unjected isimli uygulama, Apple'ın COVID-19'un uygulamalarını ihlal etmesi nedeniyle kaldırıldı. Uygulama için Google da işlem başlattı.

SOZCU.COM.TR

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Pandeminin etkileri uygulamalara da yansıdı. Aşının bulunmasıyla beraber aşı karşıtları ve aşı olanlar olarak insanlar bölünmeye başlarken bu yaklaşımlar, uygulama geliştiricilerini de harekete geçirdi.

Aşılanmamışların iş, arkadaşlık veya aşk için bir araya gelmesini sağlayan Unjected isimli uygulama, Apple tarafından App Store’dan geri çekildi. Şirket, Unjected’in COVID-19 politikalarını ihlal ettiğini ve kendi içinde Apple yönergelerine aykırı olan App Store inceleme sürecini atlatmaya çalıştığını söyledi.

Google da Unjected için işlemlere başladı. Uygulamada, aşıların deneysel mRNA gen değiştiricileri ve nano teknoloji mikroçipleri olduğunu belirten kullanıcılar tarafından yanlış iddiaların yer alması sonucunda Google, temmuz ayında uygulama geliştiricilerini uyardı ve uygulamayı kaldırmakla tehdit etti. Uygulama hâlâ Play Store’da mevcut.

Apple ve Google’ın eylemlerine yanıt olarak Unjected, Gizmodo’ya bir e-posta gönderdi ve şu açıklamayı yaptı:

“Sahip olduğumuz tek açıklama, tıbbi özerkliklerini ve seçim özgürlüklerini destekleyen saygılı bir grup insan olduğumuz ve Google ile Apple üzerindeki haksız sansür politikalarının anayasal haklarımızı ihlal ettiğine inandığımız.”

Tinder gibi uygulamalara benzer şekilde Unjected, insanların arkadaşlık ve romantizm bulmak için bir profil oluşturmasına, eşleşmesine ve başkalarıyla sohbet etmesine olanak tanıyor. Bloomberg’in haberine göre; ana akım flört uygulamalarının kullanıcıları aşı olmaya teşvik etmek için Beyaz Saray ile bir araya gelmesinden sonra mayıs ayında “aşı karşıtları için Tinder” başlatıldı.

Uygulamanın kurucularından biri olan Shelby Thomson, Yahoo’ya yaptığı açıklamada, “Böylece bir işletme aşısız bir çalışan arıyorsa uygulamada bulabilir” dedi.

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