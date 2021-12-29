Apple’ın, çalışanlarını kaptırmaya hiç niyeti yok: 180 bin dolarlık bonus…

Apple Inc., Meta Platforms Inc. gibi teknoloji endüstrisindeki rakiplerine çalışanlarını kaptırmamak için kesenin ağzını açtı. Bazı mühendislere olağandışı ve önemli hisse senedi ikramiyeleri verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bloomberg’in haberine göre iki teknoloji devi arasındaki savaş şimdi de çalışanlar üzerinden ilerliyor. Apple, elindeki yetenekleri WhatsApp, Instagram ve Facebook’u çatısı altında bulunduran Meta’ya kaptırmamak için âdeta savaş veriyor.

Meta, son birkaç ayda Apple’dan yaklaşık 100 mühendis aldı, ancak Apple da pek boş durmadı ve kritik noktalardaki Meta çalışanlarını bünyesine aldı. İki şirket arasındaki rekabet hâlâ da devam ediyor.

Her ikisi de önümüzdeki iki yıl içinde büyük donanım sürümleri planlayarak, artırılmış ve sanal gerçeklik kulaklıkları ve akıllı saatlerde endüstrinin en zorlu rakipleri haline gelmeyi hedefliyor. Dolayısıyla çalışmalarına odaklanırken de ekiplerini genişletmek öncelikleri.

180 BİN DOLARLIK HİSSE SENETLERİ SUNDU

Apple da bu yüzden daha fazla çalışanını başta Meta olmak üzere rakiplerine kaptırmamak için yeni bir bonus programı uygulamaya başladı. Geçen hafta şirket; silikon tasarımı, donanım ve belirli yazılım ve operasyon gruplarındaki bazı mühendisleri bonuslar konusunda bilgilendirdi.

Bloomberg’e konuşan bir kaynak, sürpriz olarak gelen bonusların, yaklaşık 50.000 dolar ile 180.000 dolar (2.1 milyon TL) arasında değiştiğini aktardı ve mühendislerin çoğunun yaklaşık 80.000 dolar, 100.000 dolar veya 120.000 dolarlık hisse aldığını söyledi. Avantaj, yöneticiler tarafından yüksek performans gösterenler için bir ödül olarak sunuldu.

Apple bazen çalışanlarına ek nakit ikramiyeler veriyor, ancak en son hisse senedi hibelerinin boyutu sıra dışı. İlgili bölümlerdeki mühendislerin yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 20’sine verildi. Ancak bonus programı, hisse almayan ve seçim sürecinin keyfi olduğuna inanan bazı mühendisleri de rahatsız etti.

OFİSE DÖNME KARARI, ÇALIŞANLARI ŞİRKETTEN UZAKLAŞTIRDI

Bu arada Meta da Apple’ın artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, yazılım ve donanım mühendisliği bölümlerinden mühendislik yeteneklerini yakalama çabalarını hızlandırdı. Sosyal medya devi, donanım ve metaverse’e yeniden odaklanmak için önemli maaş artışları yaptı. Apple’ın sürücüsüz otomobil ekibi de dahil olmak üzere diğer alanlarda da yetenek kaybı yaşandı. Şirketin, araba, VR ve AR kulaklıkları ve iPhone’un gelecekteki sürümleri dahil olmak üzere birçok yeni nesil cihaz üzerinde çalıştığı için mühendislik becerilerini sürdürmesi gerekiyor.

Aynı zamanda, Apple’ın ofise dönme kararı da bazı çalışanları şirketten uzaklaştırdı ve mühendislik kusurlarına yol açtı. Şirket, personelin ofise geri dönmesi için son tarihini ertelese de, yüz yüze çalışma konusunda diğer teknoloji şirketlerine göre daha sert bir çizgiye sahip. Bu da çalışanları yeni arayışlara itiyor.

Meta ve diğer şirketler ofise dönüş politikalarında daha gevşek olmayı amaçlıyor.

İlginizi Çekebilir Apple ofislere dönüşü Omicron varyantı için yine erteledi

İlginizi Çekebilir Apple çalışanlarından Noel arifesinde boykot