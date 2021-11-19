Apple’ın otomobil üreteceği söylentileri hisselerini artırdı

Apple'ın kendi kendine sürüş yeteneğine sahip otonom otomobil için hazırlıklara başladığı ve 2025 yılında da piyasaya süreceği haberleri yeniden gündemde. Haberler, şirketin hisse değerlerini de artırdı.

Sozcu.com.tr

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Bloomberg’in haberine göre Apple, insan müdahalesi gerektirmeyen tam kendi kendine sürüş yeteneğine sahip bir araç geliştirmeye odaklandı. Yaklaşan projeler konusunda ketum davranan ve otomotivle ilgili niyetleri hakkında kamuoyu önünde konuşmayı reddeden şirketin, dört yıl içinde bir otomobil piyasaya sürmeyi hedeflediği söyleniyor.

Bloomberg’in haberine göre; daha önce Apple’ın akıllı saati için yazılım operasyonlarını yöneten Kevin Lynch, otomobil imalat pazarına girişi için öncülük ediyor.

CEO’su Tim Cook, bu ay katıldığı soru-cevap oturumu sırasında şirketin otomobiller ile ilgili planları sorulduğunda; “Gelecek hakkında çok fazla konuşmamaya çalışıyoruz çünkü içinde bulunduğumuz günde o kadar çok şey oluyor ki gelecek hakkında gizli olmaya çalışıyoruz” dedi.

Ayrıca şirketin “Project Titan” olarak bilinen otomobil projesinin etrafındaki gizlilik, daha önce önemli spekülasyonlara ve bazı karışıklıklara da yol açtı. Bu yıl Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, çıkan söylentileri düzeltmek için Apple ile otonom araçların geliştirilmesi konusunda görüşmediğini açıklamak zorunda kaldı.

Apple’ın otomobil planları ile ilgili çıkan haberler üzerine hisseleri dün gece değer kazanarak 157,87 dolara çıktı. Apple, yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketlerinden biri.

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