Astronotlar iklim krizi için uyardı: “Tüm etkilerini uzaydan görebiliyoruz”

NASA astronotlarından iklim krizinin etkilerine dikkat çeken bir açıklama geldi. NASA astronotu Megan McArthur Insider'a verdiği demeçte, "Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Dünya'nın büyük bölümündeki çıkan yangınları görmek bizi çok üzdü" dedi.

SOZCU.COM.TR

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Orman yangınları ABD, Kanada, Yunanistan, Türkiye, İtalya, Cezayir ve Sibirya’da şiddetli bir şekilde kendini gösterdi. Hatta uzaydan da yangınları gözlemleyen Fransız Astronot Thomas Pesquet, geçtiğimiz günlerde Twitter’da bu alevlerin fotoğraflarını yayınlamıştı.

NASA astronotu Megan McArthur ise astronotlar olarak, iklim krizinin gezegeni nasıl etkilediğini gözlemleyebildiklerini belirtirken “büyük tropik fırtınalar her zaman geliyor ve potansiyel olarak onlardan sonra de sel geliyor. Tüm bu etkileri buradan görebiliyoruz” dedi.

McArthur sözlerine şöyle devam etti: “Görebildiğimiz diğer şey, elbette, atmosferin çok ince merceği. Dünyamızı ve üzerindeki her şeyi koruyan şey bu mercek. Bunun ne kadar kırılgan olduğunu görüyoruz ve ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.”

NASA astronotu Mark Vande Hei Insider’a verdiği demeçte, “Orası yaşayabildiğimiz tek yer. Bu yüzden, onu korumaya yardımcı olmak için yapabileceğimiz her şeyi yapmamız çok önemli” dedi.

SICAK, KURU VE RÜZGÂRLI GÜNLER DAHA ÇOK OLACAK

BM’nin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nden (IPCC) yeni bir rapor, yangın havasının 2050 yılına kadar Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika’nın bazı kısımları, Akdeniz, Güney Afrika, Kuzey Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda’da muhtemelen artacağı konusunda uyarıyor. Bu da orman yangınlarını tetikleyecek ve sürdürecek kadar sıcak, kuru ve rüzgarlı geçecek günler anlamına geliyor.

Yayınlanan IPCC raporu, iklim değişikliği üzerine yıllarca süren bilimsel araştırmaları analiz etmek için yüzlerce uzmanı görevlendiren grubun altıncı değerlendirmesinin ilk bölümü. Bu uzmanlar, küresel sıcaklıkların 2040 yılına kadar neredeyse kesin olarak sanayi öncesi ortalamanın en az 1,5 santigrat derece üzerine çıkacağını belirlediler.

Küçük bir değer gibi görünse de artış, buzulların ve kutup buzullarının daha fazla erimesi de dahil olmak üzere gezegen genelinde büyük değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Bu da okyanusların bu yüzyılın sonuna kadar yükselmeye devam edeceği anlamına geliyor.

Ancak hazırlanan raporda, 2 santigrat derecelik ısınmayı ve getireceği değişiklikleri önlemek için hâlâ zaman olduğu da belirtiliyor.

IPCC RAPORLARI ALARM VERİYOR

IPCC raporu, yükselen denizlerle birlikte şiddetli yağış ve kasırgaların neden olduğu aşırı olayların kombinasyonlarının önümüzdeki on yıllarda sel baskınlarını daha olası hale getirmeye devam edeceğini de dikkat çekti. Ayrıca kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılmasının, ince atmosferi ısı tutucu gazla doldurarak büyük ölçüde değiştirdiği anlatıldı.

IPCC raporuna göre 2019’da atmosferdeki karbon konsantrasyonu 2 milyon yılda herhangi bir zamanda olduğundan çok daha yüksekti.

Bu gazlar atmosferi doldururken, Güneş’ten gelen fazla ısının uzaya geri dönmesini de engellerler. Küresel sıcaklıkların yükselmesine ve astronotların dehşet içinde izlediği aşırı hava koşullarına neden olan şey de bu.

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