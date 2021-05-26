Bilim insanları: İnsanların yaşayabileceği en uzun yaşı tespit ettik

ABD ve İngiltere’de görevli uzmanlar dün Nature Communications isimli dergide yayınlanan bir araştırma sonucunda insanların maksimum kaç yıl yaşayabileceğini tespit etti.

Akıllı telefon uygulamalarından ve gönüllülerden elde edilen verileri inceleyen ve analiz eden bilim insanları ortalama bir insanın maksimum ömrünü belirlediklerini duyurdu.

Yapay zeka ile geliştirilen uygulama aracılığıyla insanların ömrünün uzunluğunu tespit eden uzmanlar biyolojik yaş ve dayanıklılık gibi kriterleri göz önünde bulundurdu. Stres, yaşam tarzı, kronik rahatsızlık gibi durumların yanı sıra bir felaket ya da stres kaynağına maruz kaldıktan sonra insanların ne kadar sürede eski haline döndüğünü tespit eden bilim insanları, ortalama bir insanın maksimum yaşayabileceği sürenin 150 yıl olduğunu analiz etti.

EN ÖNEMLİ DETAY DİRENÇ

Araştırmayı yürüten Timothy V. Pyrkov, “Yaş ilerledikçe insanların direnci kırılıyor ve herhangi bir rahatsızlıktan sonra normale dönmek ve iyileşmek çok zor bir hale geliyor” dedi.

Araştırmada yer alan Profesör Andrei Gudkov da insan ömrünü belirleyen bazı faktörler olduğunu vurgularken, “Yaş almayı engelleyen birçok tedavi yöntemi var fakat eğer gerçekten etkili bir şey geliştirilmezse bunların hiçbir faydası yok” dedi.

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