Bilim insanlarından büyük başarı! Mekanik rahimde embriyo yetiştirdiler

İsrail’de bulunan Weismann Bilim Enstitüsü’nde yapılan bir deneye göre, bilim insanları memelilerin nasıl geliştiğini, gen mutasyonlarını ve çevresel durumlarını araştırmak amacıyla mekanik bir rahim tasarladı. Tasarlanan rahimle, gelecekte farklı hayvanların, hatta belki de insanların gerçek bir rahmin dışında gelişip gelişmediği araştırılıyor.

Nature’da yer alan araştırmaya göre, deneyin içinde yer alan Dr. Jacob Hanna, embriyoların gebeliğin 5. gününden itibaren farelerin rahminden embriyoların alındığını ve mekanik rahime yerleştirilerek 20. günün sonunda geliştiğini açıkladı. Dr. Hanna, ekibiyle birlikte bu yolla binden fazla embriyo yetiştirdiklerini belirtti.

Case Western Reserve Koleji İlaç Fakültesi’nde gelişimsel biyoloji üzerine çalışan bilim insanı Paul Tesar, söz konusu deneye ilişkin “Bu gerçekten olağanüstü bir başarı” dedi.

Berlin’deki Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü’nün genom düzenleme direktörü Alexander Meissner ise, deneyin mükemmel bir şekilde ilerlediğini ve “ciddi bir kilometre taşı” olduğunu belirtti.

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