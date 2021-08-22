Bir bir kapanıyorlar… Taliban’ın web sitelerine ve WhatsApp gruplarına ulaşılamıyor

Washington Post'un haberine göre, birkaç Taliban web sitesi ve WhatsApp grubu cuma günü aniden erişime kapandı.

SOZCU.COM.TR

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Peştuca, Dari, Arapça, Urduca ve İngilizce dillerinde faaliyet gösteren beş Taliban web sitesi ulaşılamaz hale geldi, ancak siteleri kimin kapattığı belirsizliğini koruyor.

Kapanan beş web sayfasının güvenliğini de web altyapısı ve güvenlik şirketi Cloudflare’a ait. Cloudflare daha önce de aşırılık yanlısı örgütlere çevrimiçi hizmetleri kesmek için benzer çabalar göstermiş ve 2017’de Neo-Nazi web sitesi Daily Stormer’ın ve 2019’da çevrimiçi mesaj forumu 8chan’a da hizmet vermeye başlamıştı.

Cloudflare, beş sitede güvenliği geri çekip çekmediğine veya şu anda yaşanan site kesintileriyle ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

İnterneti aşırılık yanlısı faaliyetler için izleyen bir ABD STK’sı olan SITE Intelligence Group’a göre, birkaç Taliban WhatsApp grubu da çevrimdışı hale geldi. WhatsApp’ın şifreli mesajlaşma servisine sahip olan Facebook, geçen hafta takipçi sayıları iki katına çıkarken, platformundaki Taliban varlığını ortadan kaldırmak için harekete geçti. Twitter ve YouTube da Taliban’a yönelik yasakları uygulamak için adımlar atıyor, ancak yönergeleri belirsizliğini koruyor ve birkaç Taliban sözcüsü Twitter’da aktif olmaya devam ediyor.

WHATSAPP: TALİBAN’IN RESMİ HESAPLARI YASAKLANMALI

WhatsApp sözcüsü Alison Bonny Washington Post’a verdiği demeçte şunları söyledi: “ABD yaptırım yasalarına uymak zorundayız. Bu yasaklara göre de kendilerini Taliban’ın resmi hesapları olarak temsil eden hesaplar yasaklanmalı. Afganistan’daki gelişen durum göz önüne alındığında ilgili ABD yetkililerinden daha fazla bilgi istiyoruz.”

Kesintiler, Taliban’ın 20 yıl sonra Afgan hükümetinin kontrolünü yeniden ele geçirmesinden sonra geldi.

Web sitesi ve sosyal medya kesintileri; politikacılar ve sosyal medya kullanıcıları çevrimiçi aşırılıkçı hareketler konusunda alarm vermeye devam ettikçe ortaya çıkıyor. Taliban’ın çevrimiçi ve sosyal medya hareketleri, halkını yerel ve uluslararası olarak koordine etmek için en etkili iletişim ve propaganda araçlarından biri olmaya devam ediyor.

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