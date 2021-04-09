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Boston Dynamics’in gözde robotu askeri tatbikatta: Çatışmanın ortasında şarjı bitti

Boston Dynamics'in geliştirdiği 'Spot' isimli robot, Fransa'da askeri tatbikatlarda denendi. Robot başarılı bir performans gösterse de, operasyonlardan birinin ortasında şarjı biterek fiyaskoya imza attı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:24, 09/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Boston Dynamics’in gözde robotu askeri tatbikatta: Çatışmanın ortasında şarjı bitti

ABD merkezli yapay zeka ve robotik tasarım şirketi Boston Dynamics, geliştirdiği teknolojilerle dünyayı şaşırtıyor. Şirketin son dönemde en çok göz önünde olan ürünü Spot isimli köpek robot.

Şirketin hünerlerini sık sık sosyal medyadan sergilediği ‘Spot’ bu kez Fransa’da bir askeri tatbikata katıldı. Business Insider’ın haberine göre Saint-Cyr Harp Akademisi, beş farklı robotu çatışmalarda test etti. Söz konusu robotlar arasında Spot da yer aldı.

Tatbikatlarda 5 farklı robot denendi.

Robotlar, saldırı ve savunma stratejilerinin yanı sıra gece ve gündüz görevlerinde de denendi. Tatbikattaki olası senaryolar, robotlu ve robotsuz olarak iki kez uygulandı.

Arama kurtarma tatbikatına katılan öğrencilerden biri, Spot’un başarısına dikkat çekerek, “Robotun olmadığı senaryoda hayatımı kaybediyordum. Robot ise beni başarılı bir şekilde buldu” dedi. Spot’un başarısının yanı sıra bir de handikap yaşandığını belirten öğrenci, “Spot’un çatışmanın ortasında şarjı bitti” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:12:44,