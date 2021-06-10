Boston Dynamics’in robot köpeğine rakip çıktı: Go1

Robot endüstrisi henüz keşif halindeyken birbirinden farklı firmalardan da yeni ürünler tanıtılmaya başladı.

Boston Dynamics’in Spot robot köpeği polislerin kullanabilmesi için test edilirken, Unitree akıllı telefonlar ve dronlar kadar uygun fiyatlı ve popüler dört ayaklı robotlar yapmak istediğini söyleyerek yeni robotunu tanıttı.

Go1’in insan takip etme ve engellerden kaçınma gibi özellikleri standart olarak geliyor, ancak daha pahalı modeller 17 km/s’lik en yüksek hıza ulaşabiliyor. Unitree, Go1’in pil ömrü hakkında hiçbir bilgi paylaşmıyor.

Go1 üç versiyonuyla geliyor: 2.700 dolara Go1 Air, 3.500 dolara Go1 ve 8.500 dolara Go1 Edu. Her biri yaklaşık 12 kg ağırlığında olan robotların fiyatlandırması daha fazla işlemci gücü ve sensöre bağlı yapılıyor. Boston Dynamics’in Spot robotu ise 74.500 dolara mal oluyor.

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