Bufalo morinası balığının sırrı çözüldü: 555 dişi ve iki çenesi var

Bufalo morinası balığını inceleyen Washington Üniversitesi uzmanları, ağzında 555 dişi olan balığın bunlardan her gün 20'sini kaybettiğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Washington Üniversitesi uzmanları, su altındaki en sıra dışı canlılardan biriyle ilgili çarpıcı bir çalışmaya imza attı.

Kuzey Pasifik’te bulunan Bufalo morinası (Pacific lingcod) balığını inceleyen Karly Cohen ve ekip arkadaşları, bu yırtıcı canlının ağzında 555 keskin diş olduğunu tespit etti. Su altındaki en çok dişe sahip canlılardan biri olan balığın bir handikapı da var.

Araştırmaya göre Bufalo morinası, günde 20 dişini kaybediyor. Ağzının içinde ikinci bir çene yapısı da bulunan balığın dişlerinin büyük bölümü mikroskobik ortamda bakıldığında görülebiliyor.

Bufalo morinası, yetişkinliğe ulaştığında 50 santimetre ile 1.5 metre arasında boyutlara ulaşabiliyor.