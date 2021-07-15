Çin, düşman gemilerine torpido atmak için geliştirdiği robot köpekbalığını tanıttı

Gizli deniz robotu, ülke ordusu için keşif görevlerinin yanı sıra arama ve imha görevlerini yürütmeye yardımcı olacak. Pekin merkezli Boya Gongdao Robot Technology tarafından bağımsız olarak geliştirilen insansız cihaz, pazartesi günü 7. Çin Askeri Akıllı Teknoloji Fuarı’nda görücüye çıktı.

Global Times’ın haberine göre; robot köpekbalığının işlevleri arasında arama ve kurtarma, savaş alanı gözetimi, hidrolojik araştırma ve su altı izleme misyonları yer alıyor.

10 YIL ÖNCE TEST EDİLDİ KAMUOYUNA YENİ AÇIKLANDI

Düşük gürültü, uzun dayanıklılık ve yüksek esnekliğe sahip olduğu belirtilen robot köpekbalığının bir operatöre ihtiyaç duymadan yapay zeka kullanarak da çalıştığı belirtildi.

South China Morning Post, insansız hava aracını inşa etme projesinin 1990’larda Halk Kurtuluş Ordusu tarafından finanse edildiğini bildirdi. İlk olarak 10 yıldan uzun bir süre önce Tayvan Boğazı’nda test edilen aracın varlığı daha yeni kamuoyuna açıldı. Denemeler sırasında, sahte bir denizaltının varlığını ve nereden geldiğini tespit edebildiği, ayrıca bir torpido ile isabetli bir şekilde ateş edebildiği söyleniyor.

2010 testini yöneten Profesör Liang Guolong, dronların sonunda sürüler halinde avlanabileceğini umduğunu söyledi.

Bazı analistler, gelişmenin Çin’in kendi kendini yöneten Tayvan’ı işgal etmesinin habercisi olabileceğinden endişelenirken bir yandan da bu teknoloji ile ABD’ye ve müttefiklerine, ada ulusunu savunmak için adım atarlarsa neyle karşı karşıya kalabilecekleri konusunda güçlü bir sinyal de göndereceğini belirtiyorlar.

Köpekbalığı, Çin’in gelecekteki savaşlarda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken karada, denizde ve havada kullanılmak üzere fuarda sergilenen en son askeri akıllı teknolojilerinden sadece biri.

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