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e-Devlet üzerinden istenmeyen arama ve SMS’leri iptal etme adımları

Birçok vatandaş telefonlarına gelen reklam SMS’lerden bıkmış durumda. Günün her saatinde gelen bu arama ve SMS’leri, e-Devlet üzerinden kolayca iptal etmek artık mümkün. Ticaret Bakanlığı’nın Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen SMS’leri engelleyebilirsiniz.

Güncellenme: 10:05, 12/01/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
e-Devlet üzerinden istenmeyen arama ve SMS’leri iptal etme adımları

E-Devlet üzerinden başlatılan İYS, reklam ve tanıtım izni verdiğiniz şirketleri tek bir sayfada listelerken, sizlere de hangisinden mesaj ve ileti alacağınızı seçmenizi sağlıyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden girilen sistem ile ticari e-posta ve SMS iletileri için verdikleri tüm onayları tek bir sayfa üzerinde görebiliyor, hangi firmadan reklam içeriği almayacağına karar verebiliyor.

Peki birçok kişinin kurtulmak istediği bu SMS ve e-postaların iptali e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak?

E-DEVLET SMS İPTALİ

İlk olarak yapmanız gereken e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmak. Giriş yaptıktan sonra arama kısmından “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi” aramasını yapın.

Onaylama metninin çıktığı sayfayı okuyup onayladıktan sonra, iletişim adresi ekle bölümünden telefon veya e-posta adresinizi seçin.

Daha sonra devam tuşuna basarak telefonunuza gelen SMS şifresini girin ve telefonunuzu kaydedin.

Telefonunuzu kaydetmesiyle birlikte ‘onayları yönet' seçeneğinden telefonunuza SMS veya sesli bildirim için izin verdiğiniz firmaların listesini göreceksiniz. Sayfa üzerinden istediğiniz firmanın iptalini yapabilir, istediğiniz firmaya izin verebilirsiniz.

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