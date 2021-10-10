Elon Musk Berlin’de popstar gibi karşılandı

Elekrikli otomobil devi Tesla, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında kurduğu fabrikada bir gün sürecek açılış partisi düzenledi. Elon Musk da partide hazır bulunurken, milyarder ülkeye girişinde popstar gibi karşılandı.

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Elekrikli otomobil devi Tesla, Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarında kurduğu fabrikada bir gün sürecek açılış partisi düzenledi. Sosyal medyada ‘Giga Party’ olarak lanse edilen etkinliğe Tesla İcra Kurulu Başkanı Elon Musk da katıldı.

Gece yarısına kadar süren açılış partisinde müzik grupları, DJ’ler ve eğlence içerikli diğer aktiviteler organize edildi. Katılımcılar ücretsiz vegan yemek ve içecek büfelerinden sınırsız olarak yararlanabildi.

Etkinliğe binlerce kişi katılırken, Elon Musk, adeta popstar gibi karşılandı. Etkinliğe siyah bir deri ceketle katılan milyarder, sahneye çıktığı anda binlerce kişi hep bir ağızdan tezahürat yapmaya başladı.

ÇEVRE AKTİVİSTLERİ DEVREYE GİRDİ

Grünheide’de fabrika kurararak 2021’in son çeyreğinde üretime başlamayı planlayan Tesla, bölgede sanayi alanı olarak düşünülen, ancak bir bölümü ormanlık olan bir arazi satın almıştı. Ancak çevre aktivistlerinin itirazları sonrası, 91 dönümlük ormanlık arazide ağaç kesimi 2020 Şubat’ında geçici olarak durdurulmuş ancak Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi daha sonraki kararında ağaç kesimine onay vermişti.

Tesla, Almanya’nın Brandenburg eyaletinde Berlin yakınlarındaki Grünheide’de inşaatına 2019’da başlanan tesisinde yılda 500 bin elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.

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