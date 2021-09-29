Elon Musk, Blue Origin roketiyle dalga geçti

Elon Musk, salı günü katıldığı bir konferansta Amazon'un kurucusunun kısa süre önce uçtuğu roketin şekliyle dalga geçti.

Sozcu.com.tr

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Salı günü gerçekleşene Code Konferansı’nda Musk’a, rakibi Blue Origin’in New Shepard roketinin şekli soruldu. Musk, “Yalnızca yörüngenin altında gidiyorsanız, roketiniz daha kısa olabilir” diyerek cevap verdi ve tüm katılımcıları kahkahaya boğdu.

Temmuz ayında Bezos, daha önceki fırlatmalardan farklı olarak, pilotsuz ve uzay giysisiz bir uçuşta 3 dakikalık bir yörünge altı yolculuğunu tamamlamıştı. Kullanılan Blue Origin roketi ise şekli nedeniyle sosyal medyada alay konusu olmuştu. Hatta bu nedenle şirket çalışanları roketin neden bu şekilde olduğunu teknik bir şekilde açıklamışlardı.

Elon Musk ve Jeff Bezos uzay yarışında sık sık karşı karşıya geliyorlar. Hatta Blue Origin, SpaceX’in Starlink uydu-internet ağı ve başka pek çok konu hakkında FCC’ye bir dizi şikayette de bulunmuştu.

Konferans sırasında Musk’a Blue Origin’in yasal işlemleri hakkında soru sorulduğunda, “Yörüngeye çıkmak için davalardan daha fazla enerji harcaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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